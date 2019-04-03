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Мать Жанны Фриске о новой пассии Шепелева: "Мне её жалко"

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ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix/https://www.instagram.com/tulupova/ коллаж Русский TVNET

По словам матери Жанны Фриске, Дмитрий Шепелев задевал и унижал певицу, сообщает "Экспресс-газета".

Почти четыре года как нет в живых Жанны Фриске. Певица боролась за жизнь на протяжении полутора лет, однако победить рак мозга она так и не смогла. У певицы остался сын Платон, которого воспитывает его отец, популярный телеведущий Дмитрий Шепелев и его новая возлюбленная Екатерина Тулупова. 

"Хорошая, симпатичная девчушка. Только она зря... Я не одобряю, мне её жалко" — сказала о новой пассии своего зятя мама певицы.

Согласно её словам в интервью Лере Кудрявцевой и программе "Секрет на миллион", в момент, когда Жанна и Шепелев были в отношениях, тот часто обижал её и бывало, что оскорблял. Мать покойной считает, что зять может так же относиться и к новой возлюбленной, так как одно из его худших качеств, по её мнению, высокомерие. Именно из-за высокомерия у родных Жанны и Шепелева не вышло сохранить нормальные отношения друг с другом. 

Оказалось, что близкие экс-солистки "Блестящих" не видели её сына уже два года. Скорее всего, этот день рождения мальчика не станет исключением. 

"Платон ходит в детский сад, здесь в Москве. Но нашим адвокатам и судебным приставам говорят, что ребенок находится в Беларуси", — поделилась с Кудрявцевой мама покойной Жанны.

Певица Ольга Орлова, в попытках договориться о встрече с ребёнком, уже обращалась к отцу ребёнка через социальные сети, но тщетно.

"Платон — мой крестник, а я не могу с ним видеться уже наверно два года. Пишу Диме, а сообщения остаются непрочитанными. Дима — прекрасный отец, но у ребенка нет мамы, папа не сможет ему это вернуть", - сообщила Орлова. 

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