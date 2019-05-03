Запирайте двери! Домушник обчистил квартиру прямо при хозяине

В четверг вечером, 2 мая, в Валмиере задержали домушника, нарушившего покой хозяина квартиры, рассказала представитель Управления Видземского региона Госполиции Синтия Гулбе.
В четверг, 2 мая, после 18 часов в полицию поступила информация о краже в одной из квартир в Валмиере, на улице Аннас.
Пострадавший рассказал, что домушник пробрался в дом, воспользовавшись незапертыми дверьми в жилье, однако, он не предполагал, что там находился и сам хозяин, который, услышав шум, пошел проверить, кто там крадется.
Потревоженный хозяином домушник бросился бежать, прихватив с собой различные вещи.
Сотрудники полиции Валмиеры начали розыскные мероприятия и приблизительно в течение часа подозреваемый был пойман и доставлен в участок.
Мужчину 1988 года рождения экипаж полиции приметил рядом с ломбардом, в котором он пытался заложить вещи, но тщетно. Мужчина и ранее попадал в конфликт с законом.
Начат уголовный процесс о краже с проникновением. За такое нарушение грозит лишение свободы до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф с или без конфискации имущества.
В связи с этим происшествием полиция напомнила, что дверь необходимо запирать даже, если вы находитесь дома. Для такого преступления много времени не надо, и, по опыту полиции, хозяева зачастую даже не подозревают, что вор погостил, пока они сами были в доме.