Запирайте двери! Домушник обчистил квартиру прямо при хозяине

В четверг, 2 мая, после 18 часов в полицию поступила информация о краже в одной из квартир в Валмиере, на улице Аннас.

Пострадавший рассказал, что домушник пробрался в дом, воспользовавшись незапертыми дверьми в жилье, однако, он не предполагал, что там находился и сам хозяин, который, услышав шум, пошел проверить, кто там крадется.

Потревоженный хозяином домушник бросился бежать, прихватив с собой различные вещи.

Сотрудники полиции Валмиеры начали розыскные мероприятия и приблизительно в течение часа подозреваемый был пойман и доставлен в участок.

Мужчину 1988 года рождения экипаж полиции приметил рядом с ломбардом, в котором он пытался заложить вещи, но тщетно. Мужчина и ранее попадал в конфликт с законом.

Начат уголовный процесс о краже с проникновением. За такое нарушение грозит лишение свободы до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф с или без конфискации имущества.