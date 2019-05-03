Пт, 3.05.2019
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Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе

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Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Городской совет Амстердама объявил о полном запрете на въезд в город автомобилям, работающим на бензине и дизельном топливе. Запрет вступит в силу с 2030 года, сообщает Reuters.

Отмечается, что введение запрета проходи планомерно.

Например, с 2020 года въезд в город запретят автомобилям на дизельном топливе старше 15 лет, с 2022 года в центр не смогут въезжать автобусы, с 2025 года этот запрет распространится на скутеры и мотоциклы.

Власти также анонсировали ряд программ по стимулированию перехода населения на электрокары. В частности, жителям будут частично компенсироваться плата за парковку и зарядку автомобилей, пишет Meduza.

Уровень загрязнения воздуха в Нидерландах выше, чем это позволяют директивы ЕС. Во многом это связано с повсеместным использованием автомобилей в плотно застроенном городе.

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