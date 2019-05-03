Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе

Городской совет Амстердама объявил о полном запрете на въезд в город автомобилям, работающим на бензине и дизельном топливе. Запрет вступит в силу с 2030 года, сообщает Reuters.
Отмечается, что введение запрета проходи планомерно.
Например, с 2020 года въезд в город запретят автомобилям на дизельном топливе старше 15 лет, с 2022 года в центр не смогут въезжать автобусы, с 2025 года этот запрет распространится на скутеры и мотоциклы.
Власти также анонсировали ряд программ по стимулированию перехода населения на электрокары. В частности, жителям будут частично компенсироваться плата за парковку и зарядку автомобилей, пишет Meduza.
Уровень загрязнения воздуха в Нидерландах выше, чем это позволяют директивы ЕС. Во многом это связано с повсеместным использованием автомобилей в плотно застроенном городе.