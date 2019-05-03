В Крыму ветер унес воздушный шар с 11-летней девочкой

Утром 3 мая в Крыму на воздухоплавательном фестивале "Крымская весна" воздушный шар при посадке ударился корзиной о землю, в результате чего она опрокинулась, из нее выпало 4 человека, а в корзине остался ребенок.

Потоком ветра шар подняло, и он начал удаляться в сторону Феодосийского залива.

"В ходе дальнейшего полета воздушный шар начал снижаться, а спустя некоторое время опустился во дворе частного домовладения города Феодосия. К счастью, девочка 2007 года рождения, жительница города Самара, в медицинской помощи не нуждалась", - отметил в МЧС.

Портал Вести.ru сообщил, что шар с ребенком пролетел примерно 10-12 километров и в 500 метрах от моря упал на курятник.

Отмечается, что девочка не пострадала, но находится в стрессовом состоянии.