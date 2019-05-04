Сб, 4.05.2019
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Визуализация: Как архитекторы видят восстановленный собор Парижской Богоматери

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Собор Парижской Богоматери

ФОТО: SIPA/Scanpix

Через два дня после разрушительного пожара в соборе Парижской Богоматери представители правительства Франции сообщили, что организуют международный конкурс на восстановление пострадавших в огне конструкций. Премьер-министр Франции упомянул, что собор может получить "новые шпили, которые будут адаптированы к современным технологиям и вызовам.

Портал Apollo предлагает посмотреть, каким задумали возрождение собора архитекторы различного уровня.

Фото: Повреждения собора Парижской Богоматери после пожара

Несмотря на то, что подробности официального конкурса неизвестны, пользователи соцсетей уже поспешили поделиться своим видением будущего иконической постройки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Building Design Center (@buildingdesigncenter) on

Архитекторы из Турции предложили дополнить собор Парижской Богоматери массивной, однако целесообразно массивной конструкцией крыши. Хорошо понятна идея архитекторов дополнить ансамбль "падающей" башней - таким образом на все времена будет увековечено падение шпиля башня 15 апреля 2019 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mathieu Lehanneur (@mathieulehanneur) on

Дизайнер Матье Леннер считает, что нет смысла восстанавливать шпиль в его прошлом виде.

"Некоторые говорят, что шпиль нужно восстановить в прежнем виде, другие утверждают, что нужно спроектировать что-то совершенно новое. Что будет, если бы мы изобразили то, что произошло несколько дней назад?", - пишет автор проекта.

Он предлагает украсить собор металлическими языками пламени.

Архитекторское бюро Fuksas Architects предложило восстановить крышу собора и шпиль в изначальном виде из стекла.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vizum Atelier (@vizumatelier) on

Совсем дурацким некоторые назвали предложение словацкого архитекторского бюро Vizum Atelier о конструировании значительно более высокого шпиля. Архитекторы поясняют свою идею следующим образом: "Строители готического стиля пытались своими постройками достичь небес. Того же самого в 19 веке хотел проектировщик шпиля Виоле ле Дик - ему это почти удалось. А мы можем это сделать легкой "короной", соединяющей землю с небом".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alexandre Fantozzi (@alexandre_fantozzi) on

Архитектор Александр Фанточи предложил "взять лучшее, что есть у собора - витражи", и с их помощью полностью покрыть поврежденные конструкции постройки, в том числе и шпиль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AllofArchitecture (@allofarchitecture) on

Архитекторская и дизайнерская студия NAB предложили экологически ответственное решение - построить над собором функциональную теплицу. Не забыла она об иконическом шпиле.

Фото: Иконический собор в различных иллюстрациях и рисунках.

О том, как именно будет восстановлен образ собора, мир узнает довольно скоро - президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что он будет восстановлен в течение ближайших пяти лет.

Свою поддержку в восстановлении собора уже пообещали некоторые влиятельные в мире и состоятельные люди.

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