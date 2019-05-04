Визуализация: Как архитекторы видят восстановленный собор Парижской Богоматери

Портал Apollo предлагает посмотреть, каким задумали возрождение собора архитекторы различного уровня.

Фото: Повреждения собора Парижской Богоматери после пожара

Несмотря на то, что подробности официального конкурса неизвестны, пользователи соцсетей уже поспешили поделиться своим видением будущего иконической постройки.

Архитекторы из Турции предложили дополнить собор Парижской Богоматери массивной, однако целесообразно массивной конструкцией крыши. Хорошо понятна идея архитекторов дополнить ансамбль "падающей" башней - таким образом на все времена будет увековечено падение шпиля башня 15 апреля 2019 года.

Дизайнер Матье Леннер считает, что нет смысла восстанавливать шпиль в его прошлом виде.

"Некоторые говорят, что шпиль нужно восстановить в прежнем виде, другие утверждают, что нужно спроектировать что-то совершенно новое. Что будет, если бы мы изобразили то, что произошло несколько дней назад?", - пишет автор проекта.

Он предлагает украсить собор металлическими языками пламени.

Архитекторское бюро Fuksas Architects предложило восстановить крышу собора и шпиль в изначальном виде из стекла.

Совсем дурацким некоторые назвали предложение словацкого архитекторского бюро Vizum Atelier о конструировании значительно более высокого шпиля. Архитекторы поясняют свою идею следующим образом: "Строители готического стиля пытались своими постройками достичь небес. Того же самого в 19 веке хотел проектировщик шпиля Виоле ле Дик - ему это почти удалось. А мы можем это сделать легкой "короной", соединяющей землю с небом".

Архитектор Александр Фанточи предложил "взять лучшее, что есть у собора - витражи", и с их помощью полностью покрыть поврежденные конструкции постройки, в том числе и шпиль.

Архитекторская и дизайнерская студия NAB предложили экологически ответственное решение - построить над собором функциональную теплицу. Не забыла она об иконическом шпиле.

Фото: Иконический собор в различных иллюстрациях и рисунках.

О том, как именно будет восстановлен образ собора, мир узнает довольно скоро - президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что он будет восстановлен в течение ближайших пяти лет.