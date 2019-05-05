"Семья и стэндап - это то, чем я в жизни горжусь": Погибший Денис Маловичко

Денису было всего 35 лет. Он был женат на Марии Маловичко, в которую влюбился еще в юности (они вместе учились в ВУЗе).

Мария и Денис поженились в декабре 2012 года. В браке у возлюбленных родилось двое детей.

"Семья и стэндап - это то, чем я в жизни горжусь, и то что делает мою жизнь ярче. Когда есть цель - есть, что достигать", - передает слова Дениса Пятый канал.

Но Денис пришел в stand up не сразу. Сначала он был простым преподавателем английского языка.

В 2010 году он учил английскому детей-инвалидов в Центре дистанционного образования.

Маловичко считал свою работу рутинной. Денис часто цитировал барона Мюнхгаузена, который говорил, что надо время от времени вытягивать себя из рутины.

В 2016 году он подал заявку на республиканский конкурс "Учитель года", где победил и получил 100 тысяч рублей.

Начиная с 2013 по 2016 год Маловичко можно было видеть на канале ТНТ в шоу "Не спать". Денис также начинал свой путь с КВН, а после возглавил стэндап-клуб в Майкопе и стал резидентом проекта Stand Up Krd.

Денис писал на своей странице в соцсетях:

"Наверное, одно из главных удовольствий стэндапа это слышать смех зрителей. Господи, я заставил человека смеяться, в серой повседневности я заставил его улыбнуться".

Маловичко также был участником телепроектов канала ТНТ в составе дуэта "Зашибитлз". Он организовывал stand up вечеринки и вел свадьбы.

Недавно, перед последним выступлением Денис коротко сказал о себе:

"Я отец двоих детей, учитель. За меня нечасто голосуют в этой жизни, так сложилась ситуация. Что я пожелаю себе… да нормально все, чего себе желать. Все будет хорошо", - цитирует Дениса Пятый канал.