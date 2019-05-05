"Семья и стэндап - это то, чем я в жизни горжусь": Погибший Денис Маловичко

3 мая известный комик, резидент канала ТНТ Денис Маловичко погиб в страшной аварии вместе с коллегой Еленой Зуевой. Молодые люди ехали на концерт в Краснодар. Для поездки они воспользовались услугами сервиса BlaBlaCar. На трассе в Белореченском районе их машина лоб в лоб столкнулась со встречным автомобилем Hyundai Accent, водителем которого был 60-летний мужчина. Об этом сообщает местная служба ГИБДД.
Денису было всего 35 лет. Он был женат на Марии Маловичко, в которую влюбился еще в юности (они вместе учились в ВУЗе).
Мария и Денис поженились в декабре 2012 года. В браке у возлюбленных родилось двое детей.
"Семья и стэндап - это то, чем я в жизни горжусь, и то что делает мою жизнь ярче. Когда есть цель - есть, что достигать", - передает слова Дениса Пятый канал.
Ровно 4 года назад, мы стали чем-то большим чем просто парень и девушка)) мы стали семьёй, настоящей семьёй, той семьёй о которой я мечтал. Ты делаешь нашу жизнь теплее, нежнее и счастливее. Я знаю, что я приду домой в то самое семейное тепло. Пусть наш очаг говорит вечно. Люблю тебя каждой микрочастицей своего тела.
Но Денис пришел в stand up не сразу. Сначала он был простым преподавателем английского языка.
В 2010 году он учил английскому детей-инвалидов в Центре дистанционного образования.
Маловичко считал свою работу рутинной. Денис часто цитировал барона Мюнхгаузена, который говорил, что надо время от времени вытягивать себя из рутины.
В 2016 году он подал заявку на республиканский конкурс "Учитель года", где победил и получил 100 тысяч рублей.
Начиная с 2013 по 2016 год Маловичко можно было видеть на канале ТНТ в шоу "Не спать". Денис также начинал свой путь с КВН, а после возглавил стэндап-клуб в Майкопе и стал резидентом проекта Stand Up Krd.
Денис писал на своей странице в соцсетях:
"Наверное, одно из главных удовольствий стэндапа это слышать смех зрителей. Господи, я заставил человека смеяться, в серой повседневности я заставил его улыбнуться".
Маловичко также был участником телепроектов канала ТНТ в составе дуэта "Зашибитлз". Он организовывал stand up вечеринки и вел свадьбы.
Недавно, перед последним выступлением Денис коротко сказал о себе:
"Я отец двоих детей, учитель. За меня нечасто голосуют в этой жизни, так сложилась ситуация. Что я пожелаю себе… да нормально все, чего себе желать. Все будет хорошо", - цитирует Дениса Пятый канал.
Вместе с Маловичко погибла и его коллега - комик Елена Зуева.
На странице Stand Up Russia появилась надпись:
"Погибли два наших любимых комика @malovichkoden (Денис Маловичко) и @elenazueva_36 (Лена Зуева). Прощайте друзья. Вы были очень хорошими людьми, и классными комиками. Очень жаль, что вас больше нет с нами. Но мы будем помнить о вас всегда".
Погибли два наших любимых комика @malovichkoden (Денис Маловичко) и @elenazueva_36 (Лена Зуева). Прощайте друзья. Вы были очень хорошими людьми, и классными комиками. Очень жаль, что вас больше нет с нами. Но мы будем помнить о вас всегда. Сбор средств для помощи родным на проведение похорон: Денис: 5469302002254111 Елена: 4817760108930854 #rip #comedyclub #standup #standupcomedy #standupopenmic #standaprussia #standupkrd #standupcomedian #standupmkp #standuptnt . #краснодарскийкрай #майкоп#армавир#новокубанск#стендап#стендапкомик#standupкраснодар
Среда. Обеденное время. Время для пафосной речи под фоткой. Пафосная речь: Наверное, одно из главных удовольствий стендапа это слышать смех зрителей. Господи, я заставил человека смеяться, в серой повседневности я заставил его улыбнуться. И в этот момент, стоя на сцене, мысли только об одном : «Если у меня сейчас встанет, я все испорчу» @standupmkp @standup.krd