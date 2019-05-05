Вс, 5.05.2019
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"Семья и стэндап - это то, чем я в жизни горжусь": Погибший Денис Маловичко

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Денис Маловичко

ФОТО: https://www.instagram.com/malovichkoden/

3 мая известный комик, резидент канала ТНТ Денис Маловичко погиб в страшной аварии вместе с коллегой Еленой Зуевой. Молодые люди ехали на концерт в Краснодар. Для поездки они воспользовались услугами сервиса BlaBlaCar. На трассе в Белореченском районе их машина лоб в лоб столкнулась со встречным автомобилем Hyundai Accent, водителем которого был 60-летний мужчина. Об этом сообщает местная служба ГИБДД.

Денису было всего 35 лет. Он был женат на Марии Маловичко, в которую влюбился еще в юности (они вместе учились в ВУЗе).

Мария и Денис поженились в декабре 2012 года. В браке у возлюбленных родилось двое детей. 

"Семья и стэндап - это то, чем я в жизни горжусь, и то что делает мою жизнь ярче. Когда есть цель - есть, что достигать", - передает слова Дениса Пятый канал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Люблю свою жену, с днём семьи, дорогая

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Отдыхать

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Но Денис пришел в stand up не сразу. Сначала он был простым преподавателем английского языка. 

В 2010 году он учил английскому детей-инвалидов в Центре дистанционного образования.

Маловичко считал свою работу рутинной. Денис часто цитировал барона Мюнхгаузена, который говорил, что надо время от времени вытягивать себя из рутины.

В 2016 году он подал заявку на республиканский конкурс "Учитель года", где победил и получил 100 тысяч рублей. 

Начиная с 2013 по 2016 год Маловичко можно было видеть на канале ТНТ в шоу "Не спать". Денис также начинал свой путь с КВН, а после возглавил стэндап-клуб в Майкопе и стал резидентом проекта Stand Up Krd. 

Денис писал на своей странице в соцсетях:

"Наверное, одно из главных удовольствий стэндапа это слышать смех зрителей. Господи, я заставил человека смеяться, в серой повседневности я заставил его улыбнуться".

Маловичко также был участником телепроектов канала ТНТ в составе дуэта "Зашибитлз". Он организовывал stand up вечеринки и вел свадьбы. 

Недавно, перед последним выступлением Денис коротко сказал о себе:

"Я отец двоих детей, учитель. За меня нечасто голосуют в этой жизни, так сложилась ситуация. Что я пожелаю себе… да нормально все, чего себе желать. Все будет хорошо",  - цитирует Дениса Пятый канал. 


Вместе с Маловичко погибла и его коллега - комик Елена Зуева. 

На странице Stand Up Russia появилась надпись:

"Погибли два наших любимых комика @malovichkoden (Денис Маловичко) и @elenazueva_36 (Лена Зуева). Прощайте друзья. Вы были очень хорошими людьми, и классными комиками. Очень жаль, что вас больше нет с нами. Но мы будем помнить о вас всегда".
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Погибли два наших любимых комика @malovichkoden (Денис Маловичко) и @elenazueva_36 (Лена Зуева). Прощайте друзья. Вы были очень хорошими людьми, и классными комиками. Очень жаль, что вас больше нет с нами. Но мы будем помнить о вас всегда. Сбор средств для помощи родным на проведение похорон: Денис: 5469302002254111 Елена: 4817760108930854 #rip #comedyclub #standup #standupcomedy #standupopenmic #standaprussia #standupkrd #standupcomedian #standupmkp #standuptnt . #краснодарскийкрай #майкоп#армавир#новокубанск#стендап#стендапкомик#standupкраснодар

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