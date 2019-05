В Краснодарском крае в ДТП погибли двое участников шоу Stand Up

View this post on Instagram

Погибли два наших любимых комика @malovichkoden (Денис Маловичко) и @elenazueva_36 (Лена Зуева). Прощайте друзья. Вы были очень хорошими людьми, и классными комиками. Очень жаль, что вас больше нет с нами. Но мы будем помнить о вас всегда. Сбор средств для помощи родным на проведение похорон: Денис: 5469302002254111 Елена: 4817760108930854 #rip #comedyclub #standup #standupcomedy #standupopenmic #standaprussia #standupkrd #standupcomedian #standupmkp #standuptnt . #краснодарскийкрай #майкоп#армавир#новокубанск#стендап#стендапкомик#standupкраснодар