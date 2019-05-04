Сб, 4.05.2019
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В Краснодарском крае в ДТП погибли двое участников шоу Stand Up

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ФОТО: Ekrānšāviņš no video

Вечером в пятницу, 3 мая, в Краснодарском крае произошло крупное ДТП, в котором погибли пять человек. Среди погибших - двое участников комедийного проекта Stand Up на телеканале ТНТ Денис Маловичко и Елена Зуева. 

Так, на трассе Белореченск - Нижневеденеевский произошло лобовое столкновение Hyundai Accent и Hyundai Verna. От удара автомобили вылетели с дороги и загорелись. Оба транспортных средства сгорели полностью.

В результате ДТП погибли водитель Hyundai Verna и трое его пассажиров, а также один пассажир Hyundai Accent. 

35-летний Денис Маловичко принимал участие в телепроектах телеканала ТНТ в составе дуэта "Зашибитлз", участвовал в проектах "Битва регионов" и "Первая лига стэндапа России". В 2016 году он был признан лучшим учителем года в Адыгее. Елене Зуевой было 24 года.

Начат уголовный процесс.

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Погибли два наших любимых комика @malovichkoden (Денис Маловичко) и @elenazueva_36 (Лена Зуева). Прощайте друзья. Вы были очень хорошими людьми, и классными комиками. Очень жаль, что вас больше нет с нами. Но мы будем помнить о вас всегда. Сбор средств для помощи родным на проведение похорон: Денис: 5469302002254111 Елена: 4817760108930854 #rip #comedyclub #standup #standupcomedy #standupopenmic #standaprussia #standupkrd #standupcomedian #standupmkp #standuptnt . #краснодарскийкрай #майкоп#армавир#новокубанск#стендап#стендапкомик#standupкраснодар

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