В Краснодарском крае в ДТП погибли двое участников шоу Stand Up

Так, на трассе Белореченск - Нижневеденеевский произошло лобовое столкновение Hyundai Accent и Hyundai Verna. От удара автомобили вылетели с дороги и загорелись. Оба транспортных средства сгорели полностью.

В результате ДТП погибли водитель Hyundai Verna и трое его пассажиров, а также один пассажир Hyundai Accent.

35-летний Денис Маловичко принимал участие в телепроектах телеканала ТНТ в составе дуэта "Зашибитлз", участвовал в проектах "Битва регионов" и "Первая лига стэндапа России". В 2016 году он был признан лучшим учителем года в Адыгее. Елене Зуевой было 24 года.