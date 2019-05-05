Международный день борьбы с гомофобией: у Сейма состоится пикет в поддержку ЛГБТ

Общество "Протест" на пикете намерено привлечь внимание к нарушению прав и дискриминации представителей ЛГБТ, указать на бездействие властей в решении этих проблем и солидаризироваться с сообществом ЛГБТ.

Участники пикета намерены потребовать от правительства Латвии активных действий по защите прав своих граждан и изменений в законодательстве, призванных решить такие фундаментальные проблемы, как регулирующие партнерские отношения нормы и возможность регистрировать смену пола без принудительной стерилизации.