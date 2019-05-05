Вс, 5.05.2019
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Международный день борьбы с гомофобией: у Сейма состоится пикет в поддержку ЛГБТ

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ФОТО: Mārtiņš Otto, Jānis Škapars / TVNET

В Международный день борьбы с гомофобией 17 мая состоится пикет у здания Сейма, чтобы привлечь внимание к проблемам сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ), сообщила представитель молодежной организации "Протест" Элизабете Вегнере.

Общество "Протест" на пикете намерено привлечь внимание к нарушению прав и дискриминации представителей ЛГБТ, указать на бездействие властей в решении этих проблем и солидаризироваться с сообществом ЛГБТ.

Участники пикета намерены потребовать от правительства Латвии активных действий по защите прав своих граждан и изменений в законодательстве, призванных решить такие фундаментальные проблемы, как регулирующие партнерские отношения нормы и возможность регистрировать смену пола без принудительной стерилизации.

Галерея: Baltic Pride 2018

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