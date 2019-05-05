В Апском крае на соревнованиях по мотокроссу пострадала зрительница

Отмечается, что к сожалению у одного из спортсменов класса MX1 получился неудачный прыжок на горе Клетс,

в результате чего мотоцикл "влетел" в зрителей, сидящих за столиками.

Пострадала одна женщина. Представитель Неотложной медицинской помощи Элина Юревица рассказала Latvijas Radio, что пострадавшая была доставлена в больницу.

Она отметила, что вызов на место соревнований Vaidavas kauss "Скорая" получила в 13.42. Так как на месте дежурит Veselības centrs 4, медики тут же оказали необходимую помощь.

Прибыв на место, пострадавшую в сознании доставили в больницу.

У спортсмена серьезных травм не констатировано. Соревнования продолжаются.