В Апском крае на соревнованиях по мотокроссу пострадала зрительница

В воскресенье, 5 мая, в Апском крае на мототрассе, названной в честь Арвида Левана, во время соревнований по мотокроссу Vaidavas kauss произошел несчастный случай, в котором пострадала женщина, местному изданию aluksniesiem.lv сообщил очевидец.
Отмечается, что к сожалению у одного из спортсменов класса MX1 получился неудачный прыжок на горе Клетс,
в результате чего мотоцикл "влетел" в зрителей, сидящих за столиками.
Пострадала одна женщина. Представитель Неотложной медицинской помощи Элина Юревица рассказала Latvijas Radio, что пострадавшая была доставлена в больницу.
Она отметила, что вызов на место соревнований Vaidavas kauss "Скорая" получила в 13.42. Так как на месте дежурит Veselības centrs 4, медики тут же оказали необходимую помощь.
Прибыв на место, пострадавшую в сознании доставили в больницу.
У спортсмена серьезных травм не констатировано. Соревнования продолжаются.
Организаторы мероприятия отметили Latvijas Radio, что проинформируют о случившемся, однако пока подробной информации не предоставляется.