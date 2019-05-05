Вс, 5.05.2019
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В Апском крае на соревнованиях по мотокроссу пострадала зрительница

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В воскресенье, 5 мая, в Апском крае на мототрассе, названной в честь Арвида Левана, во время соревнований по мотокроссу Vaidavas kauss произошел несчастный случай, в котором пострадала женщина, местному изданию aluksniesiem.lv сообщил очевидец. 

Отмечается, что к сожалению у одного из спортсменов класса MX1 получился неудачный прыжок на горе Клетс,

в результате чего мотоцикл "влетел" в зрителей, сидящих за столиками.

Пострадала одна женщина. Представитель Неотложной медицинской помощи Элина Юревица рассказала Latvijas Radio, что пострадавшая была доставлена в больницу. 

Она отметила, что вызов на место соревнований Vaidavas kauss "Скорая" получила в 13.42. Так как на месте дежурит Veselības centrs 4, медики тут же оказали необходимую помощь. 

Прибыв на место, пострадавшую в сознании доставили в больницу. 

У спортсмена серьезных травм не констатировано. Соревнования продолжаются. 

Организаторы мероприятия отметили Latvijas Radio, что проинформируют о случившемся, однако пока подробной информации не предоставляется. 

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