В феврале в Европе отказались от российских самолетов Sukhoi SuperJet

В феврале этого года ирландская авиакомпания CityJet, являющаяся единственным европейским эксплуатантом Sukhoi Superjet 100, перестала использовать российские самолеты, со ссылкой на газету "Ведомости" сообщала Meduza.
Все семь самолетов SSJ100, находившиеся в лизинге у CityJet, выполняли рейсы по маршрутной сети Brussels Airlines.
Сообщается, что брюссельская авиакомпания отказалась от их аренды, поскольку самолеты долго простаивали из-за нехватки запасных частей.
Позднее глава Министерство промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что есть предварительная договоренность о передаче самолетов SSJ 100 от CityJet авиакомпании из Словении. Название авиаперевозчика он не уточнил.
Sukhoi Superjet 100 — первый гражданский самолет, разработанный в России. Дальность полета базовой версии лайнера составляет 4,4 тысячи километров, вместимость — 98 пассажиров. Производство началось в 2011 году, пишут "РИА Новости".
Крупнейший эксплуатант SSJ-100 в России — "Аэрофлот", а за рубежом — мексиканская Interjet.