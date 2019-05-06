В феврале в Европе отказались от российских самолетов Sukhoi SuperJet

Все семь самолетов SSJ100, находившиеся в лизинге у CityJet, выполняли рейсы по маршрутной сети Brussels Airlines.

Сообщается, что брюссельская авиакомпания отказалась от их аренды, поскольку самолеты долго простаивали из-за нехватки запасных частей.

Позднее глава Министерство промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что есть предварительная договоренность о передаче самолетов SSJ 100 от CityJet авиакомпании из Словении. Название авиаперевозчика он не уточнил.