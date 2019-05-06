В Брунее передумали казнить людей за однополый секс

Сообщается, что султан продлил действие моратория, существовавшего в стране до вступления в силу нового уголовного кодекса в апреле 2019 года. При этом прошлое законодательство за однополый секс подразумевало тюремное заключение сроком до 10 лет.

Султан сделал данное заявление после того, как посыпалась критика введения смертной казни со стороны мирового сообщества. Amnesty International призвала Бруней "немедленно прекратить" применение данных мер наказания. Позднее американский актер Джордж Клуни и ряд других знаменитостей призвал бойкотировать девять отелей, принадлежащие властям Брунея.

Власти султаната сообщили о планах ввести законы шариата и исламскую правовую систему, предусматривающую суровые телесные наказания, еще несколько лет назад, в 2014 году. Новые статьи вступили в силу в Брунее с 3 апреля этого года только в отношении местного мусульманского населения. Поправки также предполагают введение ампутаций рук и ног за кражи и воровство. В Брунее также запрещается алкоголь, работают санкции за появление внебрачных детей и прогул пятничной молитвы.