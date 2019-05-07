Министры Немиро и Гиргенс получили допуск к гостайне

Премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции после заседания правительства сообщил, что два министра получили допуск для работы с государственной тайной.

Кариньш признал, что в его распоряжении нет информации о том, получили ли допуск министр благосостояния Рамона Петравича ("KPV LV") и министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ("Для развития/За!").

Премьер-министр отметил, что компетентные органы продолжают работу, и он пока не получал информации о том, что кому-то из министров отказано в допуске.

Кариньш воздержался от ответа на вопрос, что он предпримет, если кто-то из министров не получит допуск. По словам премьера, у него "подготовлены решения на все случаи". "Учреждения продолжают работу. Когда будет информация, тогда и буду реагировать", - сказал премьер.