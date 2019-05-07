В Рундальском крае в аварии автобуса пострадали шесть пассажиров

Авария произошла в 9.25 на дороге Саулайне-Лубиняс. По не установленным пока причинам с дороги съехал микроавтобус "Iveco", которым управлял водитель 1972 г. рожд.

В аварии пострадали мужчины 1978 и 1986 г. рожд., женщины 1979, 1984 и 1953 г. рожд., девушка 2002 г. рожд. Пострадавшие доставлены в больницу.

Алкоголя на выдохе водителя не обнаружено. Полиция начала уголовный процесс, назначены экспертизы.

Член правления предприятия по перевозкам AIPS Янис Клявиньш подтвердил агентству LETA, что в аварии участвовал автобус предприятия, в котором на тот момент находилось восемь пассажиров.