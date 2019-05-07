Мужчина по ошибке отсидел 30 лет за изнасилование, вышел и изнасиловал женщину

В 1985 году Джорджа Перро приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и избиение 78-летней женщины. Мужчина уже попадал в поле зрения полиции, потому сотрудники полиции были уверены, что это он совершил преступление.

Однако пострадавшая женщина не опознала Перро, отметив, что он не похож на насильника, который вломился в ее дом. Из-за возраста женщину признали неспособной давать показания, а Перро письменно признался в преступлении, однако его адвокат утверждал, что мужчина в этот момент был под воздействием наркотиков, а также страдал от недосыпа. В 1992 году суд признал Перро виновным еще раз.

30 лет его делом занимался ряд адвокатов. Они смогли доказать, что Перро не был виновен. Когда мужчина вышел на свободу, он стал героем различных репортажей и статей.

Однако в январе этого года, Перро снова был арестован. Случайный прохожий увидел его и женщину, в бессознательном состоянии на тротуаре, и позвонил в полицию. Когда сотрудники полиции попытались привести Перро в чувство, он начал сопротивляться, после чего его ударили несколько раз дубинкой.

Согласно словам жертвы, 50-летний мужчина угостил ее наркотиками, а затем воспользовался ее беспомощным состоянием и изнасиловал. Перро свою вину не признает. Окружной суд города Лоуренс признал его виновным и отправил дело в Верховный суд округа Эссекс.