Вт, 7.05.2019
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В Иманте по прохожим стреляли из пневматического ружья. Возможный виновник — 9-летний мальчик

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ФОТО: Ekrānšāviņš

В прошлую пятницу рижанка Екатерина Михалевич со своей трехмесячной дочкой, которая мирно спала в коляске, отправилась на прогулку. Внезапно женщина услышала выстрелы и почувствовала удар в области живота. У полиции уже есть предполагаемый виновник - девятилетний мальчик. Об этом сообщает передача Panorāma.

Женщина немедленно вызвала полицию. "Пока я ждала полицию, я, естественно, глазами искала, кто это мог быть. Потому что звук шел от дома. И я увидела, что на третьем этаже как-то странно себя ведет мальчик. Подойдёт к окну, отойдет от окна, прячется. Выглядывает", - рассказала Екатерина. 

После сведений пострадавшей и очевидцев полиция выяснила, кто может являться возможным виновником. Им оказался маленький 9-летний мальчик. 

Так как подозреваемый несовершеннолетний, призвать к административной ответственности его нельзя. Мерой наказания для ребенка будет профилактическая беседа с полицией. В свою очередь родителям может грозить штраф до 140 евро – за невыполнение прав по уходу за ребенком. 

Руководитель клиники Травматологии и ортопедии Рижской Восточной больницы Андрис Викманис подчеркивает, что это оружие не игрушки. "Номер один — это глаз. Если туда попасть, это не смертельно, но можно потерять глаз и зрение. А это уже инвалидность. Остальное — большие сосуды, артерии. Если в шею попасть с близкого расстояния, то можно получить сильное кровотечение", - говорит он.

"Чем младше ребенок, тем мягче, эластичнее и тоньше его кости. И, конечно, шарик, который не повредит взрослому, может быть смертельным для маленького ребенка", - отметил Викманис. 

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