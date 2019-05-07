В Иманте по прохожим стреляли из пневматического ружья. Возможный виновник — 9-летний мальчик

Женщина немедленно вызвала полицию. "Пока я ждала полицию, я, естественно, глазами искала, кто это мог быть. Потому что звук шел от дома. И я увидела, что на третьем этаже как-то странно себя ведет мальчик. Подойдёт к окну, отойдет от окна, прячется. Выглядывает", - рассказала Екатерина.

После сведений пострадавшей и очевидцев полиция выяснила, кто может являться возможным виновником. Им оказался маленький 9-летний мальчик.

Так как подозреваемый несовершеннолетний, призвать к административной ответственности его нельзя. Мерой наказания для ребенка будет профилактическая беседа с полицией. В свою очередь родителям может грозить штраф до 140 евро – за невыполнение прав по уходу за ребенком.

Руководитель клиники Травматологии и ортопедии Рижской Восточной больницы Андрис Викманис подчеркивает, что это оружие не игрушки. "Номер один — это глаз. Если туда попасть, это не смертельно, но можно потерять глаз и зрение. А это уже инвалидность. Остальное — большие сосуды, артерии. Если в шею попасть с близкого расстояния, то можно получить сильное кровотечение", - говорит он.