Госконтроль: Фонд риска лечения не действует в интересах пациентов

Средства, которые можно получить в фонде, для многих пациентов критически важны. В отдельных случаях возмещение получали уже наследники пациентов, которые долго ожидали решения о признании ущерба и выплате денег.

За пять лет ФРЛ получил более 900 запросов на возмещение, принято более 200 положительных решений, и пациентам выплачено возмещений на 4,4 млн евро. В ходе ревизии оценивалась доступность ФРЛ, длительность рассмотрения заявок пациентов, прозрачность в принятии решений.

После подачи заявки фонд должен убедиться, что поданы все нужные документы и соблюдены сроки, затем проводится экспертиза. Максимальный срок до принятия решения составляет шесть месяцев, но сроки соблюдаются только в 24% случаев. Срок дополнительного рассмотрения дел составляет год, но в 33% случаев решения приняты позже, чем в течение года, выяснили ревизоры.

Время проведения экспертизы увеличивается - если в 2014 году это было в среднем восемь месяцев, то в 2017 году уже более года.

Ревизоры констатировали, что проблемой является нехватка врачей-экспертов, а также слишком сложное нормативное регулирование по расчету причиненного пациенту ущерба. Никакой ответственности за затягивание сроков для фонда не предусмотрено. Средств у ФРЛ хватает, но это связано как раз с долгими сроками принятия решений.

По данным опроса, о существовании ФРЛ слышали только 14% латвийцев и только 9% имеют представление о его основной функции. Министерство здравоохранения за пять лет существования фонда ни разу не проводило оценку его работы.