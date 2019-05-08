Затлерс высказался о решении Вейониса не баллотироваться на второй срок

Президент Раймонд Вейонис, решив не выставлять свою кандидатуру на второй срок, принял разумное решение, потому что за него определенно проголосовали бы только 11 из 100 депутатов парламента, заявил на телеканале LNT бывший президент Латвии Валдис Затлерс.