Затлерс высказался о решении Вейониса не баллотироваться на второй срок

Президент Раймонд Вейонис, решив не выставлять свою кандидатуру на второй срок, принял разумное решение, потому что за него определенно проголосовали бы только 11 из 100 депутатов парламента, заявил на телеканале LNT бывший президент Латвии Валдис Затлерс.
Затлерс считает, что Вейонис с честью проработал свои четыре года на президентском посту.
Больших потрясений в Латвии в это время не случалось, что, однако, не означает, что Вейонис мало работал.
По мнению Затлерса, юрист Эгил Левитс является единственным в настоящий момент и лучшим кандидатом в президенты, но это не исключает неожиданностей, тем более что в латвийской политике подобное уже случалось.
Следующего президента Латвии Сейм выберет в конце мая.