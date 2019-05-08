СЗК выдвинет на должность президента кандидатуру обмудсмена Янсонса

По словам председателя СЗК и ЛКС Арманда Краузе, Янсонс уже согласился баллотироваться на этот пост.

По поводу его кандидатуры прошли консультации с образующими союз политическими силами, и предусмотрено, что он будет кандидатом от СЗК, указал политик. Свое решение по этому вопросу еще должна принять входящая в союз Латвийская зеленая партия, добавил глава ЛКС.

Латвийский крестьянский союз решил выдвинуть кандидатуру Янсонса на должность президента, так как он внеполитичный, беспартийный кандидат. Кроме того, союз оценивает его работу правозащитника в решении многих общественных проблем, а также его компетенцию, отметил политик.

Краузе добавил, что ранее в консультациях с членами ЛКС о возможных кандидатах на должность президента фамилия Янсонса уже звучала.

Напомним, коалиционное большинство решило поддержать выдвижение на должность президента Латвии кандидатуру судьи Суда ЕС Эгилса Левитса.

Отдельные оппозиционеры партии KPV LV еще обсуждают возможные действия в данном вопросе.

В свою очередь президент Раймонд Вейонис решил на второй срок не баллотироваться.