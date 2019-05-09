В Риге прошли мероприятия 9 мая
Уже с самого утра в парке Победы в Риге собирались люди, чтобы принять участие в памятных мероприятиях в честь 74-й годовщины разгрома нацизма. За исключением торжественных мероприятий общества "9мая.лв" у памятника Победы, во второй половине дня прошел "Бессмертный полк". Мероприятия также проходили и в Даугавпилсе. TVNET следил за событиями на протяжении всего дня.
Как сообщает агентство LETA, в шествии "Бессмертный полк" в Риге, которое прошло от бульвара Грина до парка Победы, приняли участие около 4000 человек.
Видео: "Бессмертный полк" в Риге
В честь Дня Победы участники шествия прошли по Риге с портретами солдат, павших во Второй мировой войне. В шествии участвовало много пожилых людей, многие участники взяли с собой детей.
Видео: в Риге завершилось шествие 9 мая
Портал TVNET взял интервью у участников шествия и мероприятий.
Видео: "Бессмертный полк" в Риге, интервью TVNET
Видео: Интервью TVNET с участниками мероприятия в Риге
Мы пообщались с посетителями парка Дубровина. Собравшиеся рассказали о том, что для них значит этот день.
Видео: Утро 9 мая в Даугавпилсе
Практически все даугавпилчане, с которыми поговорил TVNET, отметили, что планируют посетить концерт, который начнётся на главной площади города в 19:00. Вечером Daugavpils satiksme ввел дополнительный рейс на трамвайном маршруте № 1, а также увеличил число вагонов.
Видео: Что говорят о 9 мая жители Даугавпилса
Смотрите, как проходило шествие "Бессмертный полк" в Даугавпилсе!
Галерея: Шествие 9 мая в Даугавпилсе
Руководитель общества "9мая.лв" Даниил Ульянов сообщил агентству LETA, что мероприятия у парка Победы в Риге до 21:30 в общей сложности посетили от 115 000 до 120 000 человек.
Видео: Вечер возле памятника Победы в Риге
В 19:00 собравшиеся на площади почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
Галерея: Вечер возле памятника Победы в Риге
В целом мероприятия в парке Победы проходили спокойно и мирно. Полицейские, в случае необходимости, регулировали движение в окрестностях памятника Освободителям и парка Победы.
Галерея: 9 мая в Риге
Галерея: 9 мая в Даугавпилсе
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