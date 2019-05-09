В Риге прошли мероприятия 9 мая

Как сообщает агентство LETA, в шествии "Бессмертный полк" в Риге, которое прошло от бульвара Грина до парка Победы, приняли участие около 4000 человек.

Видео: "Бессмертный полк" в Риге

В честь Дня Победы участники шествия прошли по Риге с портретами солдат, павших во Второй мировой войне. В шествии участвовало много пожилых людей, многие участники взяли с собой детей.

Видео: в Риге завершилось шествие 9 мая

Портал TVNET взял интервью у участников шествия и мероприятий.

Видео: "Бессмертный полк" в Риге, интервью TVNET

Видео: Интервью TVNET с участниками мероприятия в Риге

Мы пообщались с посетителями парка Дубровина. Собравшиеся рассказали о том, что для них значит этот день.

Видео: Утро 9 мая в Даугавпилсе

Практически все даугавпилчане, с которыми поговорил TVNET, отметили, что планируют посетить концерт, который начнётся на главной площади города в 19:00. Вечером Daugavpils satiksme ввел дополнительный рейс на трамвайном маршруте № 1, а также увеличил число вагонов.

Видео: Что говорят о 9 мая жители Даугавпилса

Смотрите, как проходило шествие "Бессмертный полк" в Даугавпилсе!

Галерея: Шествие 9 мая в Даугавпилсе

Руководитель общества "9мая.лв" Даниил Ульянов сообщил агентству LETA, что мероприятия у парка Победы в Риге до 21:30 в общей сложности посетили от 115 000 до 120 000 человек.

Видео: Вечер возле памятника Победы в Риге

В 19:00 собравшиеся на площади почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Галерея: Вечер возле памятника Победы в Риге

В целом мероприятия в парке Победы проходили спокойно и мирно. Полицейские, в случае необходимости, регулировали движение в окрестностях памятника Освободителям и парка Победы.

Галерея: 9 мая в Риге

Галерея: 9 мая в Даугавпилсе