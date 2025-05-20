Как узнать, в какую больницу доставлен пострадавший родственник?

Чтобы у ближайших родственников была возможность выяснить, в какую больницу был доставлен пациент, Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) создала специальный информационный телефон - 67337750 (доступен по рабочим дням с 8:30 до 17:00).

Однако важно знать - подтвердить факт вызова и сообщить, в какую больницу был доставлен пострадавший, NMPD имеет право только контактным лицам, указанным самим пациентом в системе E-veselība.

Это необходимо для безопасности - чтобы информация не попала в руки посторонних лиц, действующих из любопытства или с недобрыми намерениями.

Во время звонка консультант попросит назвать имя, фамилию и персональный код пациента, чтобы убедиться, что звонивший действительно является уполномоченным контактным лицом. Если данные совпадают с указанными в E-veselība, информация будет предоставлена.

Родственники могут узнать:

был ли вызов к нужному человеку;

в какое стационарное лечебное учреждение и когда он был доставлен.

Если же пациент не указал звонящего в качестве контактного лица в E-veselība, NMPD не сможет предоставить информацию.

Жителей призывают указать свое контактное лицо в системе E-veselība