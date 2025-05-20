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Как узнать, в какую больницу доставлен пострадавший родственник?

Автомобиль NMPD
Автомобиль NMPD Фото: LETA

Произошло несчастье - серьезное дорожно-транспортное происшествие, инфаркт, инсульт - и человек доставлен в больницу. В подобных ситуациях, особенно если пациент без сознания или находится в крайне тяжелом состоянии, он сам не может сообщить родным, куда его доставили. Что делать родственникам? В вопросе разбирался портал tv3.lv.

Чтобы у ближайших родственников была возможность выяснить, в какую больницу был доставлен пациент, Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) создала специальный информационный телефон - 67337750 (доступен по рабочим дням с 8:30 до 17:00).

Однако важно знать - подтвердить факт вызова и сообщить, в какую больницу был доставлен пострадавший, NMPD имеет право только контактным лицам, указанным самим пациентом в системе E-veselība.

Это необходимо для безопасности - чтобы информация не попала в руки посторонних лиц, действующих из любопытства или с недобрыми намерениями.

Во время звонка консультант попросит назвать имя, фамилию и персональный код пациента, чтобы убедиться, что звонивший действительно является уполномоченным контактным лицом. Если данные совпадают с указанными в E-veselība, информация будет предоставлена.

Родственники могут узнать:

  • был ли вызов к нужному человеку;
  • в какое стационарное лечебное учреждение и когда он был доставлен.

Если же пациент не указал звонящего в качестве контактного лица в E-veselība, NMPD не сможет предоставить информацию.

Жителей призывают указать свое контактное лицо в системе E-veselība

По данным Национальной службы здравоохранения (NVD), в прошлом году более 176 тысяч жителей указали контактные лица в системе E-veselība. Кто-то указал одного человека, кто-то - нескольких. В почти 116 тысячах случаев не была указана степень родства. В тех случаях, где родство обозначено, чаще всего это мать, муж, жена или дочь.

Чтобы в экстренных ситуациях у медицинских работников была информация о контактном лице пациента, NVD призывает каждого жителя:

  • указать свое контактное лицо;
  • а если оно уже указано - проверить, актуальна ли эта информация.

Наличие этих данных поможет врачам при необходимости связаться с родственниками, чтобы сообщить, что произошло и в какую больницу доставлен пострадавший.

Контактная информация особенно важна в критических ситуациях, например, после ДТП, инфаркта, инсульта или других случаев, когда человек в бессознательном состоянии.

Также врачу может быть сложно уточнить важную информацию, необходимую для своевременного и наилучшего лечения пациента - о хронических заболеваниях, аллергиях, принимаемых лекарствах и пр.

Как указать контактное лицо в E-veselība?

Любой человек может указать контактное лицо, авторизовавшись на сайте www.eveseliba.gov.lv. Контактным лицом может быть супруг(а), партнер, родители, дети или другое доверенное лицо.

Авторизоваться на портале можно с помощью:

  • мобильного приложения eParaksts mobile;
  • удостоверения личности (eID-карты);
  • мобильного приложения Smart-ID.

Информация указывается в разделе Personas dati → Kontaktpersonas. При необходимости данные можно обновить.

Люди пожилого возраста и другие жители, не использующие интернет, могут попросить внести контактное лицо при очередном визите к своему семейному врачу или другому медицинскому работнику, имеющему доступ к государственной системе E-veselība.

При необходимости консультацию по внесению контактного лица можно получить, обратившись в службу поддержки пользователей E-veselība:

  • телефон для жителей: 67803300;
  • телефон для медработников: 67803301 (ежедневно с 8:00 до 20:00)

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