Чт, 16.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

Как я хотела потерять несколько килограммов, а потеряла себя. Личная история о булимии в 17 лет

Фото: Shutterstock/Pixel-Shot
Елена Фещенко (Савейко) rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp

2011 год. Ноябрь. Открываю глаза, чувствую, как ноет все тело, до боли знакомое чувство. Понимаю, что снова проснулась уставшей, глаза слипаются. Люблю сон - это единственное состояние, когда я никак не могу себе навредить. Я продолжаю лежать в кровати и смотреть в потолок, солнце уже встало, но в комнате темно. В этой комнате всегда темно. Не хочу начинать этот день, ведь я знаю, как он закончится.

Эта история о том, как я хотела потерять несколько килограммов, а потеряла себя.

2010 год - мне 17. Я продолжаю "следить за фигурой". Не могу сказать, что голодаю. Нет. Но явно ем меньше, чем надо организму. Если бы я голодала, то начала бы падать в обмороки и не могла бы нормально функционировать. Да и родители бы это заметили, конечно. А когда ты ешь мало, это не так легко заметить. Всегда можно создать видимость, что ты поел. При этом я продолжала жить полноценной жизнью, ходила в школу, проводила время с друзьями, путешествовала, занималась спортом. Но, что бы я ни делала, мои мысли почти всегда были заняты едой.

Если я съем сейчас это пирожное, то вечером придется пойти бегать. Лучше ничего не буду есть, так я чувствую себя лучше.

Прошло не так много времени, как мои пищевые "привычки" начали приводить к срывам. Тогда я еще не знала, что у меня началась булимия.

Она началась медленно. Со всеми этапами. Сначала срывы, переедания, потом слезы и муки совести, спорт и голод. Грубо говоря, в течение дня я могла съесть салат или небольшую отбивную с овощами, а вечером съесть большую порцию еды и пачку печенья. После чего могла не есть до 2-3 дней, пила йогурты и кефир, занималась спортом и ждала, пока все, что я "наела", уйдет. Срывы становились сильнее. В периоды переедания я могла съесть большое количество еды. Помню, как съела большую коробку вафлей, которой нашей семье хватало на неделю, за один раз. Родители начали замечать, что продукты пропадают в доме быстрее, чем обычно, но думали, что у детей хороший аппетит (у нас в семье четверо детей).

Я опять не сдержалась. Я слабая. Ненавижу себя.

2011 год - мне 18 лет. Самый темный период моей жизни, который я помню только обрывками. Один раз после очередного переедания сажусь на велосипед и понимаю, что мне сейчас нужно проехать минимум 15 км, чтобы хоть как-то почувствовать себя лучше. И тут меня осенило. Есть же более легкий способ избавиться от еды. Я остановилась в лесу. С помощью бутылки воды и двух пальцев я "очистила" желудок меньше чем за 15 минут.

Начался новый период. Сначала я старалась продолжать жить как все. Делала вид, что нормально питаюсь, а потом "чистила" желудок. Очень быстро я похудела до 45 кг. Но ушел не только вес.

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх