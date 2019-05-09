Всему виной облака: в Москве парад Победы прошел без воздушной техники

"В связи со сложными метеоусловиями по маршруту пролета авиации в московском регионе авиационная часть парада отменена", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

Как пишет BBC, самолеты вернулись в пункты базирования. Последний раз воздушная часть парада была отменена два года назад по той же причине - из-за неблагоприятных метеоусловий. В данной части мероприятия должны были участвовать 56 самолетов и 18 вертолетов (в честь 74-й годовщины победы).

Парад Победы начался в 10 часов утра по Москве. На памятное мероприятие явилисиь не только президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, но и экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Бывший президент Казахстана вышел на главную трибуну вместе с Путиным и Медведевым.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков проехали перед расчетами на кабриолетах Aurus, впервые участвующих в параде. Aurus - марка автомобилей класса люкс для первых лиц государства. Отмечается, что одно такое транспортное средство будет стоить более 10 млн рублей.

В целом в параде на Красной площади приняли участие более 13 000 военных. Кроме того в этом году в мероприятии впервые участвуют женщины-военнослужащие Военной академии Воздушно-космической обороны. В параде также участвовал расчет военно-патриотического движения "Юнармия".