В следующем году на Лиго могут быть пять выходных подряд

Рабочий день 22 июня, который выпадает на понедельник между воскресеньем 21 июня и праздничным днем 23 июня планируется перенести на субботу, 13 июня 2020 года. Таким образом, на Лиго может быть пять выходных подряд.

Проект распоряжения был направлен на собрание госсекретарей. Его еще нужно согласовать с министерствами и принять на заседании правительство.

Отметим, что согласно закону, если работник не может явиться на работу в перенесенный день по причине религиозных убеждений или других обоснованных причин, этот день считается ежегодным оплачиваемым отпускным днем или может быть отработан в другое время. В случае переноса упомянутая работа не считается сверхурочной.