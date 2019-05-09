Класс! 50-летняя Дженнифер Энистон снялась с обнаженной грудью

Издание опубликовало несколько кадров из откровенной фотосессии, на которых отметившая в феврале 50-летие Энистон выглядит просто потрясающе.

На одном из фото актриса позируют в платье с провокационным декольте. Звезда сериала "Друзья", за плечами которой отношения с Брэдом Питтом и Джастином Теру, честно рассказала о любви и карьере и призналась, что наслаждается своим возрастом.

По словам Дженнифер, 20 лет назад она сказала бы себе: "Просто подожди, пока тебе не исполнится 50. Это будет потрясающе".

На радость фанатам Энистон согласилась сняться топлес, прикрыв грудь руками. На ней только черные кожаные мини-шорты, колготки и туфли на высоком каблуке. Фото получилось очень пикантным, но совершенно не пошлым - скорее, кокетливым.

"Я думаю, что наши тела прекрасны, и важно ощущать себя в них комфортно независимо от возраста. Вы не должны чувствовать никакого стыда или неудобства",