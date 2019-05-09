Чт, 9.05.2019
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Класс! 50-летняя Дженнифер Энистон снялась с обнаженной грудью
Вообще не пошло!

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ФОТО: Reuters

Американская актриса, режиссер, продюсер и бизнесвумен Дженнифер Энистон - одна из тех звезда мировой величины, которым удается практически не меняться с годами и сохранять фантастическую форму. Очередной восторг поклонников вызвали снимки их любимицы для нового номера журнала Harper’s Bazaar.

Издание опубликовало несколько кадров из откровенной фотосессии, на которых отметившая в феврале 50-летие Энистон выглядит просто потрясающе.

На одном из фото актриса позируют в платье с провокационным декольте. Звезда сериала "Друзья", за плечами которой отношения с Брэдом Питтом и Джастином Теру, честно рассказала о любви и карьере и призналась, что наслаждается своим возрастом.

По словам Дженнифер, 20 лет назад она сказала бы себе: "Просто подожди, пока тебе не исполнится 50. Это будет потрясающе".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На радость фанатам Энистон согласилась сняться топлес, прикрыв грудь руками. На ней только черные кожаные мини-шорты, колготки и туфли на высоком каблуке. Фото получилось очень пикантным, но совершенно не пошлым - скорее, кокетливым.

"Я думаю, что наши тела прекрасны, и важно ощущать себя в них комфортно независимо от возраста. Вы не должны чувствовать никакого стыда или неудобства",

- отметила звезда в интервью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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