Умер Сергей Доренко

Mash также сообщает, что мужчина ехал на мотоцикле Triumph. В социальной сети "ВКонтакте" тоже говорится об аварии с таким мотоциклом. Согласно словам собеседника ТАСС, мужчине стало плохо с сердцем, после чего он упал с мотоцикла. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов пишет, что журналист выехал на встречную полосу, в результате чего он врезался в бетонное ограждение.