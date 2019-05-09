Умер Сергей Доренко
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер на дороге в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Mash также сообщает, что мужчина ехал на мотоцикле Triumph. В социальной сети "ВКонтакте" тоже говорится об аварии с таким мотоциклом. Согласно словам собеседника ТАСС, мужчине стало плохо с сердцем, после чего он упал с мотоцикла. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов пишет, что журналист выехал на встречную полосу, в результате чего он врезался в бетонное ограждение.
Телеграм-канал главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова
Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил - на крутом вираже. Честно - страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 9 мая 2019 г.