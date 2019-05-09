Чт, 9.05.2019
Самая грубая ошибка, которую допускают родители, заключается в том, что они сами начинают поиски ребенка и оповещают полицию об исчезновении своего отпрыска только с наступлением темноты. Сигита Пилдава, представитель Госполиции

Умер Сергей Доренко
Ему было 59 лет

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Сергей Доренко

ФОТО: Facebook

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер на дороге в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. 

Mash также сообщает, что мужчина ехал на мотоцикле Triumph. В социальной сети "ВКонтакте" тоже говорится об аварии с таким мотоциклом. Согласно словам собеседника ТАСС, мужчине стало плохо с сердцем, после чего он упал с мотоцикла. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов пишет, что журналист выехал на встречную полосу, в результате чего он врезался в бетонное ограждение. 

Телеграм-канал главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова

Место гибели Сергея Доренко

ФОТО: ВКонтакте

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