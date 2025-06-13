ЕС продлил до марта 2027 года временную защиту для украинцев

Совет Европейского Союза единогласно поддержал предложение продлить до 4 марта 2027 года временную защиту более чем для 4 млн украинцев, спасающихся от агрессии со стороны России. Об этом сообщается в пресс-релизе Совета, обнародованном в пятницу, 13 июня.

"В то время как Россия терроризирует украинских гражданских лиц неизбирательными авиаударами, ЕС продолжает демонстрировать солидарность с украинским народом. Мы будем предоставлять защиту миллионам украинских беженцев еще один год. Польское председательство также инициировало обсуждение стратегии поэтапного завершения временной защиты после достижения справедливого мира. В ближайшее время мы будем работать над общими решениями на уровне ЕС, в том числе в контексте возвращения беженцев в Украину", - заявил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк.

Приют для миллионов украинцев

С марта 2022 года ЕС обеспечивает приют более чем 4 миллионам беженцев из Украины на основании директивы о временной защите. Срок ее действия истекал 4 марта 2026 года, но теперь продлен до 4 марта 2027 года.