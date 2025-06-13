ЕС продлил до марта 2027 года временную защиту для украинцев

Продление срока является сигналом для перемещенных лиц из Украины, говорится в пресс-релизе Евросовета. В документе поясняется, что украинцам не требуется подавать в странах ЕС прошения об убежище.
Совет Европейского Союза единогласно поддержал предложение продлить до 4 марта 2027 года временную защиту более чем для 4 млн украинцев, спасающихся от агрессии со стороны России. Об этом сообщается в пресс-релизе Совета, обнародованном в пятницу, 13 июня.
"В то время как Россия терроризирует украинских гражданских лиц неизбирательными авиаударами, ЕС продолжает демонстрировать солидарность с украинским народом. Мы будем предоставлять защиту миллионам украинских беженцев еще один год. Польское председательство также инициировало обсуждение стратегии поэтапного завершения временной защиты после достижения справедливого мира. В ближайшее время мы будем работать над общими решениями на уровне ЕС, в том числе в контексте возвращения беженцев в Украину", - заявил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк.
Приют для миллионов украинцев
С марта 2022 года ЕС обеспечивает приют более чем 4 миллионам беженцев из Украины на основании директивы о временной защите. Срок ее действия истекал 4 марта 2026 года, но теперь продлен до 4 марта 2027 года.
Система временной защиты снижает нагрузку на национальные системы предоставления убежища, поскольку людям, подпадающим под такую защиту, не требуется подавать индивидуальное прошение об убежище. Продление срока до марта 2027 года является сигналом для украинцев, что им не нужно подавать на убежище, отмечается в пресс-релизе ЕС.
Продление не изменяет условий мартовского решения 2022 года касательно категорий лиц, имеющих право на временную защиту, и предоставляемых им прав.
Долгосрочные решения для украинских беженцев
Помимо продления временной защиты, государства ЕС обсуждают рекомендацию Совета Евросоюза о координированном выходе из режима временной защиты. Речь идет, в частности, о переходе к другим легальным статусам пребывания в странах ЕС, подготовке к постепенному возвращению беженцев в Украину и усилении информирования о возможных вариантах.
Что такое временная защита
Временная защита - это правовой механизм Евросоюза, обеспечивающий незамедлительную и коллективную защиту большой группе перемещенных лиц, которые прибыли в ЕС и не могут вернуться на родину.
Люди, пользующиеся временной защитой, имеют одинаковые права во всех странах Евросоюза, включая право на проживание, доступ к рынку труда и жилью, медицинскую помощь, социальное обеспечение, доступ к образованию для детей. Законодательство ЕС устанавливает минимальные стандарты защиты, хотя конкретный уровень помощи может различаться, в зависимости от национальных законов государства Евросоюза.
Директива ЕС о временной защите была принята в 2001 году на фоне массового перемещения населения из-за вооруженного конфликта на Балканах. Впервые этот механизм был задействован после вооруженного вторжения России в Украину. Если ситуация в Украине изменится и позволит безопасно и стабильно возвращать людей на родину, Еврокомиссия может предложить Совету досрочно прекратить действие временной защиты, отмечается в пресс-релизе.
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