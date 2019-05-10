"Парады не для того, чтобы побряцать оружием". 9 мая в Москве в фотографиях

Празднования 9 мая в Москве открылись торжественным парадом в 10:00 на Красной площади. Всего в параде приняли участие более 13 тысяч военнослужащих и свыше 130 единиц техники. Над Кремлем должны были пролететь 74 самолета и вертолета, однако из-за погодных условий этого не произошло, пишет NEWSru.com.
В этом году по Красной площади впервые прошли батальон Московского университета МВД РФ им. В. Я. Кикотя, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского.
Зрителя и гостям парада впервые демонстрировали новейшие автоматы АК-12.
После прохождения пеших парадных расчетов началось прохождение механизированной колонны. Первым по Красной площади прошел танк Т-34-85. За ним следовали бронеавтомобили "Тигр", защищенные автомобили "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, танки Т-72Б3.
Участвовали в параде и танк четвертого послевоенного поколения Т-14 "Армата", пусковые установки зенитной ракетной системы С-400, ракетные комплексы "Ярс", боевые машины поддержки танков "Терминатор" и другая техника.
"Все эти парады, все шествия не для того, чтобы побряцать оружием и кого-то попугать. Это как раз в честь победителей. И эти знаки внимания к ним мы уделяем именно для того, чтобы ничего подобного больше не повторилось ни в нашей истории, ни в истории человечества", - 9 мая высказался президент России Владими Путин.
Галерея: Парад на Красной площади в Москве