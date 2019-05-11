Свобода прессы: США остались далеко за Латвией, а о России и вовсе можно промолчать

Далее же одна за другой следуют группы государств, где свобода прессы:

- под сомнением;

- под угрозой;

- заметно ограничена;

- попросто отсутствует.

Кромешно черным оказались окрашенными внушительные пространства - главным образом, в Азии. Но также и в Африке, и кое-где в Латинской Америке.

Замыкает рейтинг Туркменистан. Что, вообще-то, не диво: в числе прочих тамошних "свобод" - необходимость получения выездных виз. Но поскольку Туркменистан никому не угрожает, мир вроде как и позабыл, что есть на свете такое место. Даже идеологи "русского мира" судьбами живущих там "соотечественников" не сильно озабочены, и паспорта РФ им не предлагают. Хотя, подозреваю, именно в Туркменистане за российскими паспортами выстроились бы мегаочереди.

На 179 месте имеем, естественно, Северную Корею. И всего-навсего "этажом" выше - огромный Китай с его высокотехнологичным и совершенно "суверенным" интернетом.

Хотя РФ пока еще не успела внедрить передовой китайский опыт, в рейтинге она занимает незавидное 149 место, из географически европейских стран обгоняя одну лишь Беларусь (153).

В Северной Америке лидером свободного слова признана Канада (18-е место), опережающая США (48) на нешуточных тридцать позиций. Именно в эту "вилку" между заокеанскими гигантами угодило немало стран Европы.

И Латвия тут выглядит особенно эффектно, поскольку на данном отрезке открывает их список. За нею следуют Лихтенштейн (26), Кипр (28) и Испания (29). 30-е место досталось Литве, 32-е Франции, 33-е Великобритании, 34-е Словении и 35-е - Словакии, как ни странно, на сей раз опередившей Чехию (40) на добрых пять позиций!

С некоторым отрывом за Чехией следует Италия (43). Хотя только Всевышнему - а также экспертам RSF - ведомо, каким таким чудом в государстве, резко повернувшем в прошлом году вправо, степень свободы прессы с 2017 года (52-е место в тогдашнем рейтинге) выросла аж на девять позиций. Знакомые мне итальянские журналисты настроены куда более скептически, и их можно понять.

Точно также трудно умозрительно проследить, отчего находившаяся в 2017 году на 54-м месте Польша к 2019 "сползла" на 59-е: ведь самая заметная (и, увы, удавшаяся) атака на свободу слова в этой стране произошла в начале 2016 года - под видом "реорганизации" публичного телеканала TVP. Но приватные медиа - по большей части оппозиционные правящей партии - по-прежнему влиятельны и востребованы очень широко. По крайней мере, в больших городах.

Иное дело трагическое - но и вполне очевидное - "обрушение" Венгрии с 71 места в 2017 году на 87-е сегодня. Вместе с Мальтой (77) эта страна - в "черных" лидерах (не)свободы медий в Евросоюзе.

Вообще же, сравнивая свежие цифры с данными 2017 и 2018 годов, наблюдаешь немало заметных и занятных "подвижек" - как вниз, так и вверх.