Свобода прессы: США остались далеко за Латвией, а о России и вовсе можно промолчать

Доклад Совета Европы о состоянии свободы слова в Евросоюзе был приурочен к двойному празднику. Третьего мая в мире отметили День прессы, а пятого - семидесятилетие самого СЕ, старейшей из трех основных евроинституций. В основу доклада легли цифры рейтинга, ежегодно составляемого международной организацией Репортеры Без Границ (RSF). Краткое резюме: свободной прессу можно назвать лишь в 24 странах из 180, объятых рейтингом. В восьми ситуация образцовая, и еще в 16-ти - вполне удовлетворительная. Эти 24 страны составили "первую лигу", куда на последнее, 24-е место, Латвия и попала.
Далее же одна за другой следуют группы государств, где свобода прессы:
- под сомнением;
- под угрозой;
- заметно ограничена;
- попросто отсутствует.
Кромешно черным оказались окрашенными внушительные пространства - главным образом, в Азии. Но также и в Африке, и кое-где в Латинской Америке.
Замыкает рейтинг Туркменистан. Что, вообще-то, не диво: в числе прочих тамошних "свобод" - необходимость получения выездных виз. Но поскольку Туркменистан никому не угрожает, мир вроде как и позабыл, что есть на свете такое место. Даже идеологи "русского мира" судьбами живущих там "соотечественников" не сильно озабочены, и паспорта РФ им не предлагают. Хотя, подозреваю, именно в Туркменистане за российскими паспортами выстроились бы мегаочереди.
На 179 месте имеем, естественно, Северную Корею. И всего-навсего "этажом" выше - огромный Китай с его высокотехнологичным и совершенно "суверенным" интернетом.
Хотя РФ пока еще не успела внедрить передовой китайский опыт, в рейтинге она занимает незавидное 149 место, из географически европейских стран обгоняя одну лишь Беларусь (153).
В Северной Америке лидером свободного слова признана Канада (18-е место), опережающая США (48) на нешуточных тридцать позиций. Именно в эту "вилку" между заокеанскими гигантами угодило немало стран Европы.
И Латвия тут выглядит особенно эффектно, поскольку на данном отрезке открывает их список. За нею следуют Лихтенштейн (26), Кипр (28) и Испания (29). 30-е место досталось Литве, 32-е Франции, 33-е Великобритании, 34-е Словении и 35-е - Словакии, как ни странно, на сей раз опередившей Чехию (40) на добрых пять позиций!
С некоторым отрывом за Чехией следует Италия (43). Хотя только Всевышнему - а также экспертам RSF - ведомо, каким таким чудом в государстве, резко повернувшем в прошлом году вправо, степень свободы прессы с 2017 года (52-е место в тогдашнем рейтинге) выросла аж на девять позиций. Знакомые мне итальянские журналисты настроены куда более скептически, и их можно понять.
Точно также трудно умозрительно проследить, отчего находившаяся в 2017 году на 54-м месте Польша к 2019 "сползла" на 59-е: ведь самая заметная (и, увы, удавшаяся) атака на свободу слова в этой стране произошла в начале 2016 года - под видом "реорганизации" публичного телеканала TVP. Но приватные медиа - по большей части оппозиционные правящей партии - по-прежнему влиятельны и востребованы очень широко. По крайней мере, в больших городах.
Иное дело трагическое - но и вполне очевидное - "обрушение" Венгрии с 71 места в 2017 году на 87-е сегодня. Вместе с Мальтой (77) эта страна - в "черных" лидерах (не)свободы медий в Евросоюзе.
Вообще же, сравнивая свежие цифры с данными 2017 и 2018 годов, наблюдаешь немало заметных и занятных "подвижек" - как вниз, так и вверх.
Например, 11-е место, ныне гордо занимаемое Эстонией, еще год назад принадлежало Австрии. Но после участившихся "наездов" пролезшей в правящую коалицию ультраправой Партии Свободы (FPOe) на самый популярный некоммерческий канал национального публичного телевидения - OeRF - Австрию "отодвинули" на 16-е место.
Эстония же, в свою очередь, приподнялась на одну позицию, и ее прежнее 12-е место "унаследовала" Португалия.
Германия за два минувших года тоже продвинулась - с 16-го места на 13-е. А вот первые три места рейтинга который уж год остаются монополией Северных стран. Незначительно "рокируясь", участники лидерского трио все те же. На данный момент картинка такая: Норвегия (1), Финляндия (2), Швеция (3). Но и в 2017-м она не сильно отличалась: Норвегия (1), Швеция (2), Финляндия (3). Правда, в прошлом году, не покушаясь на норвежско-шведское первенство, на третье место "вклинились" Нидерланды, отправив Финляндию на четвертое. Но, как видим, ненадолго.
И в том же 2018 году Латвия, успешно "перескочив" четыре позиции, оказалась на 24-м месте. Которое достойно удерживает и поныне. Ничего за год не изменилось и в резюме RSF о состоянии медий в нашей стране.
"Латвийские журналисты сталкиваются с разного рода ограничениями и затруднениями, но в то же время латвийский медиа-сектор, если говорить о его владельцах, - наиболее диверсифицированный из таковых в балтийских странах, - утверждают эксперты RSF, - ... Латвийское государство склонно ограничивать и запрещать медиа, контролируемые Кремлем. При этом несколько значительных российских диссидентских изданий, которые были вынуждены покинуть Москву, спасаясь от цензуры и преследований, в Латвии наслаждаются свободой".
Если оставить слово "несколько" на совести RSF, то все остальное - чистая правда.
А у вердикта международной медиа-организации, составляющей дайджесты прессы ЕС - eurotopics.net - чуть-чуть иная перспектива: "Медиаландшафт Латвии полон противоречий - с одной стороны, крупные ежедневные газеты в стране контролируют бывшие политики и олигархи. А с другой - государство, используя средства налогоплательщиков, финансирует журналистские расследования".
Анализируя латвийский медиарынок, eurotopics.net предпринял попытку классификации наиболее влиятельных бумажных и сетевых СМИ по их политической направленности. Изданиями безоговорочно либеральными названы газета Diena, еженедельник Ir, оба крупнейших интернет-портала страны - tvnet.lv и delfi.lv, а также портал lsm.lv. Бумажный журнал Rīgas Laiks характеризуется как леволиберальный, а газета Dienas Bizness как рупор экономического либерализма.
По мнению eurotopics.net , Neatkarīgā - газета националистической направленности, в то время как Latvijas Avīze - издание консервативного толка.
Любопытно, что для обозначения "тональности" таких медиапродуктов как бумажное издание МК-Латвия и портал vesti.lv у респектабельных европейских экспертов просто не нашлось слов.
Что ж, и их тоже можно понять. Ведь характеристика должна быть одновременно и точной, и политкорректной. Что в данном случае задача явно трудновыполнимая. Лучше уж деликатно промолчать.