Сб, 11.05.2019
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Латвия и США подписали план сотрудничества в оборонной сфере

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Артис Пабрикс

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Должностные лица оборонных ведомств Латвии и США подписали план двухстороннего сотрудничества, устанавливающий приоритеты сотрудничества двух стран в оборонной сфере на последующие пять лет, сообщили агентству LETA в Минобороны.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в пятницу встретился в Вашингтоне с и. о. секретаря по обороне США Патриком Шэнахэном и обсудил с ним дальнейшее двухстороннее сотрудничество в области обороны.

Стороны подтвердили готовность продолжать выполнять намеченные на саммите балтийских государств и США в апреле 2018 года принципы сотрудничества в оборонной сфере и углублять сотрудничество Латвии и США в области обороны.

Пабрикс подчеркнул, что США - стратегический партнер Латвии, один из самых важных и близких союзников и отметил, что присутствие сил США в Латвии - хороший пример единства союзных государств.

Шэнахэн поблагодарил Латвию за вклад в НАТО и выполнение рекомендаций странам-членам альянса выделить на оборону 2% внутреннего валового продукта.

Как сообщалось, Пабрикс 8-13 мая находится с рабочим визитом в США.

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