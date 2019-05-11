Ким Кардашян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз

Фотомодель, звезда реалити-шоу Ким Кардашян и рэпер Канье Уэст стали родителями в четвёртый раз. Об этом телезвезда написала на своей странице в Twitter.

He’s here and he’s perfect! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 10 мая 2019 г.

Ребёнка пары выносила суррогатная мать. Родители вовсе не скрывают его пол — на свет появился мальчик.

He’s also Chicago’s twin lol I’m sure he will change a lot but now he looks just like her ✨ — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 10 мая 2019 г.

Фотогалерея: Ким Кардашьян и Канье Уэст

"Он — копия Чикаго. Я уверена, что он поменяется, но сейчас он выглядит точно как она", - написала Кардашян.