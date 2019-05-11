Ким Кардашян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз

Согласно словам модели, выношенный суррогатной матерью малыш очень сильно похож на годовалую Чикаго.
Фотомодель, звезда реалити-шоу Ким Кардашян и рэпер Канье Уэст стали родителями в четвёртый раз. Об этом телезвезда написала на своей странице в Twitter.
He’s here and he’s perfect!— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 10 мая 2019 г.
Ребёнка пары выносила суррогатная мать. Родители вовсе не скрывают его пол — на свет появился мальчик.
He’s also Chicago’s twin lol I’m sure he will change a lot but now he looks just like her ✨— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 10 мая 2019 г.
Фотогалерея: Ким Кардашьян и Канье Уэст
"Он — копия Чикаго. Я уверена, что он поменяется, но сейчас он выглядит точно как она", - написала Кардашян.
Добавим, что сейчас звёздная пара воспитывает пятилетнюю дочь Норт, трехлетнего сына Сейнта и годовалую дочь Чикаго. Третий ребенок также был рожден суррогатной матерью. После рождения второго сына медики сообщили Ким, что дальнейшие беременности будут представлять угрозу её жизни и здоровью из-за того, что у нее было приращение плаценты.