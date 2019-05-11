Туристка умерла от укуса спасенного ею щенка

Туристка из Норвегии Биргитта Каллестад скончалась после возвращения с Филиппин, где ее укусила бездомная собака, которую она спасла ранее.
Как сообщает Daily Mail, 24-летняя девушка отдыхала на Филиппинах - там она приютила бездомного щенка. Согласно предварительной версии, он укусил ее, но девушка не предприняла никаких мер предосторожности и обработала раны самостоятельно. После отдыха она вернулась домой в Норвегию. Только спустя два месяца девушка почувствовала себя плохо. В больнице у нее диагностировали бешенство. Уже через два месяца скончалась от заражения бешенством.
Как отмечает The Mirror, норвежская туристка стала единственной погибшей от этой инфекции жительницей Норвегии за последние 200 лет.
Медики уже связались с 77 людьми, с которыми общалась девушка. Семья погибшей подчеркивает, что она очень любила животных.
Девушка скончалась 6 мая.
Теперь ее родные выступают за то, чтобы вакцины против бешенства стали обязательными во время поездок на Филиппины, сообщают СМИ.