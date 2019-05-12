То, о чем не говорят... Неловкие вопросы о беременности и родах

Раньше и сейчас

Еще в недавнее советское время, когда женщину, везли в роддом, медсестра велела ей лечь и раздвинуть ноги. При помощи белого пенящегося раствора и бритвы она без лишних церемоний принималась за работу и удаляла волосы с интимной зоны женщины.

Стоит отметить, что тогда редко кто делал ваксинг или аккуратно приводил "это место" в порядок, что уж говорить о полном удалении волос..

Тогда в модных журналах не писали о ваксации зоны бикини в стиле Playboy, G, сфинкса или на бразильский манер.

Бывало, что у женщины уже отошли воды в машине скорой помощи, она стонала от боли, и ни о какой гигиене интимной зоны не могло быть и речи. "Она общипала меня как курицу, - вспоминает Инара, родившая дочь в далеком 1960 году. - Начав процедуру бритья, медсестра поняла, что шейка матки активно раскрывается и ребенок вот-вот начнет выходить, поэтому оставила холмик Венеры с очень странной "прической".

В наше время каждая женщина сама решает, украшать ли ей свои интимные зоны (и как именно) или же отдаться природе и оставить их небритыми.

Однако если будущая мама решила избавиться от растительности, так сказать, освободиться от "всего животного", по причине того, что в ее животике растет малыш, вполне вероятно, что она просто не сможет добраться до своей "зоны женственности".

Не каждая беременная хочет и может себе позволить отправиться в салон красоты. К тому же всем известно, что волоски отрастают через неделю-полторы и снова начинают раздражать.

Во время беременности и так меняется настроение - то становится страшно, то хочется плакать, то резко разыгрывается аппетит, а тут еще эта зараза?

Если есть доверие в отношениях с партнером, то можно попросить помощи у него. Однако, скорее всего, он вряд ли окажется мастером ваксинга.

Единственный выход - ухаживать за собой в пределах возможного, не нервничать и готовиться к счастливому событию, которое намного важнее нескольких волосков.

Одна моя подруга настолько переживала, как она будет выглядеть на столе в роддоме, что перед самыми родами побежала в салон убедиться в том, не остался ли какой-то волосок у нее на ногах, а еще - сделать педикюр. Ее больше волновал выбор цвета лака для ногтей (с блестками или без), чем сами роды.

Стоит отметить, что ее муж и мама в это время от волнения чуть ли не без сознания лежали.

Другая же знакомая - деревенская женщина, которая рожала уже пятого малыша, - на роды попала прямо из хлева, где у нее отошли воды, и совершенно этого не стеснялась.