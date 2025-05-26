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Пн, 26.05.2025
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Смольянинов в Ванкувере, Долин в Каннах, а Стужук праздновала

Еженедельно RUS TVNET предлагает узнать, как представители шоу-бизнеса проводят свои выходные.

Данила Поперечный выступал

У Ким Кардашьян в семье был праздник

Вера Брежнева давала интервью

Рената Литвинова в солнцезащитных очках

Маркус Рива делился красивыми воспоминаниями

Интарс Бусулис ходил в горы

Максим Бусел ездил на спортивной машине

Светлана Лобода показывала старые фото

Антон Долин в Каннах

София Стужук отмечала 30-летие

Артур Смольянинов был в Ванкувере

Лева Би-2 гулял с собакой

Евгений Чичваркин просто гулял

Амината отдыхала

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