Гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня: поворотный выбор под знаком Близнецов и Стрельца

26 мая - новолуние в Близнецах, которое совпадает со входом Меркурия в этот же знак. Это создает мощный импульс для новых начинаний, особенно в сфере общения, обучения и интеллектуальной деятельности. Период благоприятен для постановки целей, начала проектов и установления новых связей.

30 мая - соединение Солнца и Меркурия в Близнецах (кадзими), придающее ясность мышлению и усиливающее способность к самовыражению. Это время озарений, когда можно получить важные инсайты и принять ключевые решения.

31 мая - трин Меркурия и Плутона, способствующий глубокому анализу и трансформации мышления. Это аспект, помогающий проникнуть в суть вещей и выявить скрытые мотивы.

1 июня - полнолуние в Стрельце, подчеркивающее темы расширения горизонтов, обучения и философского осмысления. Это кульминация процессов, начатых ранее, и возможность увидеть результаты своих усилий.