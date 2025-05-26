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Пн, 26.05.2025
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Aleksandrs Ovsjaņņikovs
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Гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня: поворотный выбор под знаком Близнецов и Стрельца

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Овен, Телец, Близнецы
Иллюстративное фото

В целом предстоящая неделя благоприятна для общения, обучения, установления новых связей и переосмысления жизненных целей. Однако важно сохранять фокус и избегать поверхностности, чтобы максимально использовать предоставленные возможности, предупреждают астрологи.

26 мая - новолуние в Близнецах, которое совпадает со входом Меркурия в этот же знак. Это создает мощный импульс для новых начинаний, особенно в сфере общения, обучения и интеллектуальной деятельности. Период благоприятен для постановки целей, начала проектов и установления новых связей.

30 мая - соединение Солнца и Меркурия в Близнецах (кадзими), придающее ясность мышлению и усиливающее способность к самовыражению. Это время озарений, когда можно получить важные инсайты и принять ключевые решения.

31 мая - трин Меркурия и Плутона, способствующий глубокому анализу и трансформации мышления. Это аспект, помогающий проникнуть в суть вещей и выявить скрытые мотивы.

1 июня - полнолуние в Стрельце, подчеркивающее темы расширения горизонтов, обучения и философского осмысления. Это кульминация процессов, начатых ранее, и возможность увидеть результаты своих усилий.

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Овен, Телец, Близнецы
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