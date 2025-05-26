Совместимость витаминов и минералов: как избежать ошибок и максимально использовать их потенциал?

Чтобы получать все необходимые организму витамины и минералы, необходимо ежедневно тщательно планировать свое питание, обеспечивая сбалансированное и разнообразное питание. Более того, даже при включении в рацион много здоровых продуктов, все же может потребоваться принимать питательные вещества дополнительно.
Поскольку некоторые витамины и минералы усиливают действие друг друга, помогая организму лучше усваивать и использовать их, тогда как взаимодействие других может оказать противоположное действие, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане напоминает о некоторых простых основных принципах, которые помогут обеспечить максимальную пользу для здоровья.
"Чтобы прием витаминов и минералов был эффективным, важно соблюдать принципы их взаимодействия. Сбалансированный и правильно скомбинированный прием питательных веществ помогает обеспечить организм необходимыми веществами в оптимальных количествах. Между тем, неправильные комбинации пищевых добавок могут препятствовать полноценному использованию питательных веществ и даже вызывать нежелательные побочные действия", - поясняет Алина Флейшмане.
Соблюдение правильных дозировок и комбинаций пищевых добавок обеспечивает их эффективность и оптимальное усвоение витаминов и минералов.
Лучшие комбинации витаминов и минералов
- Железо и витамин С. Витамин С существенно улучшает усвоение железа, особенно из продуктов растительного происхождения.
- Кальций и витамин D. Витамин D помогает организму усваивать кальций.
- Магний и витамин B6. Магний вместе с витамином В6 обеспечивает обмен веществ, функционирование нервной системы и мышечных тканей.
- Фолиевая кислота (В9) и витамин В12. Вместе эти витамины поддерживают нервную систему и способствуют образованию красных кровяных телец.
- Омега-3 жирные кислоты и витамин Е. Витамин Е действует как антиоксидант, защищая Омега-3 жирные кислоты от окисления.
Комбинации, которых следует избегать
- Железо несовместимо с кальцием, магнием и цинком. Эти минералы конкурируют между собой, используя в организме схожие механизмы, и поэтому могут препятствовать усвоению друг друга.
- Цинк несовместим с медью и железом. Цинк может препятствовать усвоению меди и железа в организме.
- Магний несовместим с кальцием и фосфором. Эти минералы также используют в организме схожие механизмы, препятствуя усвоению друг друга, а прием чрезмерного количества обоих веществ может вызвать неприятные побочные эффекты.
Важное значение также имеет время приема витаминов и минералов, а также следует учитывать, как они сочетаются с приемом пищи и каков эффект их действия.
Утром: железо, витамин С, витамины группы В
- Принимать натощак до или во время завтрака. Если желудок более чувствителен и может реагировать на прием препаратов, то легкий перекус может.
- Прием этих питательных веществ с утра может обеспечить более активный день: витамин С повышает энергию и иммунитет, тогда как витамины группы В улучшают обмен веществ и работу мозга.
Во время обеда: кальций, Омега-3жирные кислоты, витамины A, D, E и K
- Принимать эти жирорастворимые питательные вещества вместе с содержащей жиры пищей, тем самым улучшая их усвоение.
Вечером: магний, цинк
- Принимать после ужина или перед сном, поскольку магний способствует релаксации, расслаблению мускул и улучшению сна, а цинк способствует процессам восстановления, синтезу гормонов и иммунитету.
"Для достижения наилучших результатов перед приемом пищевых добавок рекомендуется проконсультироваться с фармацевтом или медицинским специалистом. Также не реже одного раза в год следует сдавать анализы и при необходимости дополнительно принимать питательные вещества. Кроме того, следует помнить, что делать это нужно согласно указаниям специалиста, соблюдая назначенную им дозировку, частоту и длительность приема. Соблюдение основных принципов приема витаминов и минералов повышает их эффективность и снижает риск того, что необходимые организму элементы не будут усваиваться полноценно", - подчеркивает фармацевт.
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