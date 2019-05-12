Вс, 12.05.2019
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Деглавский мост ремонтирует компания, которой руководит друг Якринса
Чиновник свое участие отрицает

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Деглавский мост

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Приблизительно половину работ по ремонту Деглавского моста выполняет не выигравшая в конкурсе литовская компания Kauno tiltai, а фирма, которой руководит хороший друг директора Департамента сообщения Рижской думы Эмилса Якринса Артур Берггольц, сообщает Nekā personīga.

Сам Якринс, который вот-вот покинет этот пост, отрицает, что он мог бы хоть как-то влиять на выбор субподрядчиков проекта.

В передаче отмечается, что новый центр культуры и спорта "Стадион Даугава" возводится при софинансировании фондов ЕС. Проектом предусмотрено перестроить улицы окрестности и Деглавский переезд. Именно этот раздел и было доверено реализовать Департаменту сообщения Рижской думы. Среди четырех претендентов победителем признали зарегистрированную в Литве компанию Kauno tiltai, которая обязалась выполнить работы за 4 258 457 евро.

В документах компания указала, что около 12% передаст субподрядчику, назвав две фирмы. 

Однако в день подписания договора появилось название нового субподрядчика, которому Kauno tiltai передало гораздо больше работ - 45%.

Эта компания - Tecpro Construction, которая раньше не побеждала ни в одном крупном строительном проекте. Самым крупным заказом было восстановление напольного покрытия и постройка в нескольких павильонах на Рижском центральном рынке, отмечает Nekā personīga.

Tecpro Construction руководит Артур Берггольц. В возрасте 24 лет он начал свою политическую карьеру у мэра Риги от "тевземцев" Яниса Биркса, но уже спустя несколько месяцев был назначен парламентским секретарем в Министерство экономики.

Связь с парламентом Берггольц сохранил и позднее в Министерстве сообщения, в котором тогда руководителем бюро работал Эмилс Якринс. 

Берггольц свою удачу в конкурсе по Деглавскому переезду объясняет просто - предложение стать субподрядчиком было подано всем претендентам, сами в конкурсе не участвовали, так как нет так много свободных финансовых средств. Разговоров с Якринсом ни о чем не было.

Галерея: Аварийный Деглавский мост

В то же время в передаче обратили внимание на тот факт, что одним из специалистов субподрядчика является и бывший сотрудник руководимого Якринсом департамента Угис Брожа, которого судят за подделку документов по ремонтным работам улицы Барона.

Бывшего сотрудника Департамента сообщения Угиса Брожу обвиняют в подделке документов по ремонтным работам улицы Барона. По мнению прокуратуры, никакого надзора за улицей Барона не было и около 700 документов были подписаны задним числом. Вместе с Брожа судят еще пять лиц.

Сообщается, что теперь Брожа работает над разделом дорог Деглавского моста. Уже как сотрудник TecPro Construction.

Отмечается также, что улицу Барона не могли сдать в эксплуатацию почти два года из-за различных строительных дефектов. Якринс считает, что ответственности департамента в этом нет, поэтому по делу Брожа департамент не претендовал на материальную компенсацию в качестве пострадавшей стороны.

Интересна и структура владельцев TecPro Construction - когда еще не был заключен договор о Деглавском мосте, выгодоприобретателем был Гунтарс Кокоревич, позднее в контактах стала указана Лиене из ООО "Uzņēmumu vadība un konsultācijas".

Эта компания хорошо известна как бизнес, принадлежащий семье экс-премьера Андриса Шкеле. Берггольц утверждает, что с декабря прошлого года он единственный выгодоприобретатель в компании. 

Отмечается также, что Деглавский мост - не единственный конкурс Департамента сообщения, в котором Tecpro Construction выступает в качестве субподрядчика. Компания претендует работать и в перестройке улиц Ата, Аугшиела и Вагону, а также в восстановлении Брасовского моста, на что предусмотрены 10 миллионов. Там тоже победителем выступает Kauno tiltai, а доля Tecpro Construction пока неясна. 

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