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Госконтроль опубликует результаты ревизии в министерствах и центральных органах госуправления

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Документы. Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Госконтроль в четверг, 16 мая, опубликует результаты финансовой ревизии в министерствах и центральных органах госуправления, сообщили агентству LETA в Госконтроле.

Работники Госконтроля сообщили об окончании процесса ревизии, направленной на проверку достоверности годовых отчетов госинстанций и их соответствия стандартам.

Особое внимание Госконтроль уделил ревизии финансирования важных для развития государства и приоритетных мероприятий. Аудиторы оценили соответствие потраченных средств поставленным целям и достигнутым результатам, а также правовым актам.

Результаты ревизии будут опубликованы в 7 часов утра. В 10 часов состоится пресс-конференция, на которой государственный контролер Элита Круминя расскажет о результатах ревизии и главных выводах аудиторов.

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