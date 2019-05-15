Госконтроль опубликует результаты ревизии в министерствах и центральных органах госуправления

Работники Госконтроля сообщили об окончании процесса ревизии, направленной на проверку достоверности годовых отчетов госинстанций и их соответствия стандартам.

Особое внимание Госконтроль уделил ревизии финансирования важных для развития государства и приоритетных мероприятий. Аудиторы оценили соответствие потраченных средств поставленным целям и достигнутым результатам, а также правовым актам.