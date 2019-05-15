Рижская дума проголосовала против ликвидации Riga.lv и RTAB

Рижская дума в среду, 15 мая, на внеочередном заседании проголосовала против ликвидации муниципального учреждения Riga.lv, но обещает до осени оценить целесообразность его работы.
Внеочередное заседание было созвано по инициативе оппозиции, которая требовала незамедлительно, не позже 30 июня, начать ликвидацию Riga.lv, а также незамедлительно, не позже 1 июля, провести оценку целесообразности деятельности Рижского бюро по развитию туризма (RTAB).
Такой запрос оппозиционеры сделали на основании заключения ревизии Госконтроля, которое гласит, что Рижское самоуправление за три года через различные общества и организации растратило более 20 млн евро из денег налогоплательщиков.
Наибольшее внимание в ходе ревизии было уделено двум основанным Рижской думой организациям - RTAB и Riga.lv.
И. о. мэра Риги Олег Буров и вице-мэр Вадим Баранник предложили оценить деятельность RTAB и Riga.lv до 31 октября, и это предложение получило поддержку депутатов.
Как сообщалось ранее, работники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) 13 мая посетили офис RTAB и Рижскую думу, чтобы провести обыск в рамках уголовного процесса против должностных лиц RTAB, которые обвиняются в растрате бюджетных средств, подделке документов и мошенничестве.