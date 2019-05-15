Рижская дума проголосовала против ликвидации Riga.lv и RTAB

Внеочередное заседание было созвано по инициативе оппозиции, которая требовала незамедлительно, не позже 30 июня, начать ликвидацию Riga.lv, а также незамедлительно, не позже 1 июля, провести оценку целесообразности деятельности Рижского бюро по развитию туризма (RTAB).

Такой запрос оппозиционеры сделали на основании заключения ревизии Госконтроля, которое гласит, что Рижское самоуправление за три года через различные общества и организации растратило более 20 млн евро из денег налогоплательщиков.

Наибольшее внимание в ходе ревизии было уделено двум основанным Рижской думой организациям - RTAB и Riga.lv.

И. о. мэра Риги Олег Буров и вице-мэр Вадим Баранник предложили оценить деятельность RTAB и Riga.lv до 31 октября, и это предложение получило поддержку депутатов.