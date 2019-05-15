В ночное время будет закрыто движение по Деглавскому мосту

В связи с ремонтными работами с 16 мая по 21 мая в ночное время будет закрыто движение транспортных средств по Деглавскому мосту, сообщили в Отделе общественных отношений Рижской думы.
Предприятиям, проводящим работы дано задание обеспечить объездной путь и размещение дорожных знаков.
При проведении работ может быть превышен допустимый уровень шума.
Как сообщалось, с 25 апреля по распоряжению министра внутренних дел Сандиса Гиргенса мост был закрыт для любого движения транспорта. 4 мая по мосту начал ходить оперативный и общественный транспорт.
Государственное бюро по контролю за строительством (BVKB) поручило Рижской думе провести работы по укреплению опор моста.
Ранее и.о. мэра Риги Олег Буров допускал, что мост может быть полностью открыт для движения на следующей неделе.
Планируется, что 16 мая мост обследуют представители Госполиции и BVKB.
Галерея: Аварийное состояние Деглавского моста