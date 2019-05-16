"Вы хотите храм, мы хотим сквер - будет война". В Екатеринбурге проходят стихийные протесты

Началось все с того, что в понедельник, 13 мая, сквер огородили забором, чтобы начать строительные работы.

Фотография этих ограждений разлетелась по социальным сетям - противники строительства храма начали собираться в сквере на стихийную акцию:

к вечеру туда пришли несколько сотен человек, позже их число увеличилось и до нескольких тысяч, пишет издание.

ФОТО: AP/Scanpix

Собравшимся удалось повалить забор и попасть на территорию сквера. Сообщается, что полиция изначально не вмешивалась.

Для разгона протестующих "на акцию приехали молодые люди спортивного телосложения".

Очевидцы рассказывали о нескольких сотнях агрессивно настроенных молодых людей. Издание "Новая газета" написало, что это бойцы академии единоборств "Русской медной компании". Они восстановили забор по всему периметру и оттеснили из сквера протестующих.

Екатеринбург. На защиту храма подвезли боевых верующих из "Академии единоборств РМК" . pic.twitter.com/myWWb1aaWM — Не Парламент (@okoloparlament) May 13, 2019

В первую ночь в сквере остались около ста протестующих и десятки защитников забора, по периметру продолжили дежурство несколько полицейских.

Журналист Дмитрий Андреев провел ночь с протестующими и привел один из диалогов "через забор" между оппонентами.

"Вы хотите храм, а мы хотим сквер. Будет война, видимо, по-другому-то в нашей стране проблемы не решаются", - сказала девушка крепкому молодому человеку через сетку.

В целом той ночью обвинения одних сводились к тому, что приехавшие в сквер крепыши делают это за деньги или по служебной необходимости, тогда как горожане тут по убеждению. Противники на это ответили, что они искренне за храм (в какой-то момент у спортсменов появилась икона Спаса Нерукотворного) и что он городу нужен.

После первых противостояний акция вовсе не пошла на спада, по сообщениям "Новой газеты", 15 мая в ней приняли участие уже около пяти тысяч человек.

Власти Свердловской области провели переговоры с участниками протестов, но по итогу отказались заморозить строительство храма. Meduza привела краткий конспект этих переговоров, прошедших по приглашению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

По словам протестующих, люди приходят защищать свое любимое место, их позиция - поиск решения, которое удовлетворило бы всех.

"Мы испробовали все демократические и правовые методы - суды, обращения к президенту. Пытались начать диалог с представителями Фонда святой Екатерины и администрации, но никто из них не пошел на это. Люди поняли, что у них нет возможности быть услышанными, хотя они хотят именно этого.

Всего этого бы не произошло, если бы мы сели за стол переговоров раньше. Сейчас нужно обнулять ситуацию - убирать забор", - высказались противники строительства.

ФОТО: AP/Scanpix

Сторонники строительства со своей стороны высказались, что "людям, которые все это устраивают, нужен хайп. Вы поняли, что законного механизма у вас нет, и позвали людей на улицы".

Также прозвучало, что "перенос места - это плевок в лицо тем 20 тысячам, которые пришли на крестный ход. Это тоже люди. Они нисколько не хуже вас".

"В нашем городе всегда будут люди, позиция которых нам не нравится. То, что православные молчали девять лет, не значит, что им все равно. Мы просто терпели. Опасно испытывать это терпение", - отметили защитники храма.

Подводя промежуточные итоги, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что законных оснований отменить строительство нет.

Сообщается, что в последствии к ситуации подключился ОМОН. В ночь на четверг, 16 мая, Meduza сообщила, что сотрудники ОМОНа завершили разгон протестующих и покинули место проведения акции.

Уезжающим грузовикам с ОМОНом машут руками и кричат «до завтра» pic.twitter.com/iPREUA6vbv — URA.RU (@ura_ru) May 15, 2019

Данные по задержаниям отличаются, в российских СМИ пишут в среднем о шести десятках человек.