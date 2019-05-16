Сейм утвердил новый порядок трансплантации органов после смерти

В четверг, 16 мая, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, согласно которым, свою волю в отношении использования его тела и органов после смерти человек сможет выразить, сделав соответствующую отметку в системе электронного здравоохранения.
Поправки необходимы, чтобы установить точный и внятный порядок получения и регистрации согласия на пожертвование тканей и органов.
Действующее в Латвии правовое регулирование не предусматривает точного механизма, с помощью которого близкий умершего может реализовать свое право выполнить его волю до того, как начаты хирургические манипуляции с телом умершего.
Поправки облегчают возможность человеку выразить свою волю на посмертное использование его тела, тканей и органов.
Планируется, что они вступят в силу с февраля 2021 года.
До 31 января 2021 года воля человека запретить или разрешить использовать его тело, ткани и органы после смерти по-прежнему будет фиксироваться в Регистре жителей по заявлению в Управление по делам гражданства и миграции.
Поправки позволяют человеку также изменить ранее выраженную волю в отношении посмертного использования его тела, тканей и органов.