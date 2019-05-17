​Что делает женщин Латвии сильными? На форуме "Līdere 2019" ("Женщина - лидер 2019") экс-президент страны Вайра Вике-Фрейберга поделилась своими размышлениями на этот счет и раскрыла три своих источника силы. Вот они!

В своей речи на открытии форума Вайра Вике-Фрейберга призналась, что женщины Латвии действительно сильные - они способны преодолеть различные предрассудки и препятствия.

У нее нет точного рецепта, откуда эта сила, но есть предположение, что все началось на страницах истории.

"Сквозь столетия Латвия прошла через войны, разрушения и болезни. У многих мужей убили, кто-то умер в тяжелом труду.

У женщин не было иного выбора, как быть сильными для того, чтобы вырастить своих детей и продолжить род.

Да, это беспощадный, дарвинистский отбор, который случился с нашим народом. Тех, кто не был сильным, мы потеряли.

Среди них могли быть Шекспиры, Шопены и разные гении. С этим приходится смириться и жить. Мне уже с детства казалось, что мы должны жить полнокровной жизнью, так как у многих из нашего рода такой возможности не было.

Поэтому мне всегда казалось, что я должна стараться больше всех, так как я живу и за них", - призналась экс-президент.

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

Откуда рождается сила?

По мнению Вайры Вике-Фрейберги, сила рождается в тот момент, когда есть сопротивление.

"Сила рождается, когда вы твердо стоите против всех ветров, либо погибая, либо выживая. Очень просто. Но те, кто выживают, так или иначе, становятся сильнее. Каждое препятствие или трудность - да, они делают тебя сильнее", - рассказала она.

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

Экс-президент также поделилась, что для нее является источниками силы.

ТРИ ИСТОЧНИКА СИЛЫ

1. Первый источник силы - каждый день находить хотя бы пять минут для тишины, чтобы прислушаться к себе.

Это сила, которую необходимо пробуждать, она спит глубоко и прячется от окружающего шума, ежедневных забот и мелочей. Сила пробуждается в тишине, одиночестве на природе.

Такая сила просыпается, когда мы концентрируемся на чем-то - играем на инструменте, гуляем на природе, выполняем подделки своими руками, радуемся своим цветам. Когда полностью концентрируемся на том, что делаем непосредственно в этот момент.

2. Второй источник исходит от других. Самый главный закон - просите и дано вам будет!

Латышей часто учат, что просить помощи других стыдно. Умирай, но не проси помощи. Мне жаль, если кого-то такому учат, потому что в жизни приходит момент, когда необходимо просить помощь, призналась Вике-Фрейберга.

Если не попросить помощи, другие не смогут догадаться, что вам она необходима. Стоит также понимать, что не на все просьбы придет ответ. Необходимо быть готовым получить нет. И это тоже не стыдно.

Не стыдно просить, не стыдно услышать "Нет", но глупо не просить помощи, когда она так нужна.

3. Третий источник объяснить сложнее всего. Это то, что можно назвать помощью высших сил. Тем, кто не религиозен, это понять сложнее.

Но я посоветовала бы серьезно задуматься, смогли бы ли вы сотворить мир? Смогли бы ли вы понять Вселенную во всем просторе и сложности? - обратилась экс-президент к аудитории.

Неужели вы действительно не можете принять, что где-то в мире правит что-то очень сложное и сильное, что странным образом может помочь вам при условии - если у вас есть ясное представление о том, чего вы хотите. Это требует готовности в данный момент сформулировать, чего я хочу достичь в жизни.

Что для меня желательно?

Что бы помогло мне вырасти человеком, получить удовлетворение?

Что не принесло бы вреда, а пошло бы на пользу обществу?

Что я делаю с радостью?

И когда эта мысль ясна, подержите ее в сердце и позвольте словно воздушному шару улететь во Вселенную. В своем уме оставьте лишь то, что сейчас вы передаете все в руки Вселенной.

Вы готовы быть орудием в ее руках, чтобы сделать то, что приятно вам и полезно другим. И удивительным образом вы увидите, что многое начнет спориться.

Но важно и помнить то, что все, что достигнуто, требовало усилий и труда.

Говорят, что к превосходству приходят после 10 000 часов труда. Если хочешь стать оратором, каждый миг необходимо использовать для того, чтобы говорить, хочешь быть писательницей - каждый миг пиши, добавила Вике-Фрейберга.

Пусть у нас получится показать Латвию в качестве примера для всей Европы по крайне мере в том плане, что здесь сильные, способные и красивые женщины, пожелала экс-президент.