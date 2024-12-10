Журнал: У Дарты Даневичи новые отношения

Издание сообщает, что их видели вместе уже в начале сентября, когда Кисиелс с букетом цветов посетил спектакль "Эффекты", в котором играет Даневича.

Позже их обоих вместе с собакой Дарты видели встречающимися в центре Риги, а недавно вместе с сыном Дарты Каупо они пообедали в семейной атмосфере в ресторане недалеко от Риги.

Журнал пишет, что Кисиелс работал в нефтяном бизнесе. Он также сотрудничает в областях, связанных со спортом.

Напомним, что Даневича ранее состояла в отношениях с бывшим депутатом Сейма, актером Артусом Кайминьшем. У них есть общий сын Каупо.

У Кисиелса есть двое детей от брака с Агнесе Рудзите, директором департамента по борьбе с отмыванием денег VID.

Подробности читайте в номере журнала Kas Jauns от 10 декабря!

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