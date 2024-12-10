В театральных кругах ходят слухи, что Дарта Даневича уже несколько месяцев находится в романтических отношениях с бизнесменом Янисом Кисиелсом, пишет на этой неделе журнал Kas Jauns.
Журнал: У Дарты Даневичи новые отношения
Издание сообщает, что их видели вместе уже в начале сентября, когда Кисиелс с букетом цветов посетил спектакль "Эффекты", в котором играет Даневича.
Позже их обоих вместе с собакой Дарты видели встречающимися в центре Риги, а недавно вместе с сыном Дарты Каупо они пообедали в семейной атмосфере в ресторане недалеко от Риги.
Журнал пишет, что Кисиелс работал в нефтяном бизнесе. Он также сотрудничает в областях, связанных со спортом.
Напомним, что Даневича ранее состояла в отношениях с бывшим депутатом Сейма, актером Артусом Кайминьшем. У них есть общий сын Каупо.
У Кисиелса есть двое детей от брака с Агнесе Рудзите, директором департамента по борьбе с отмыванием денег VID.
Подробности читайте в номере журнала Kas Jauns от 10 декабря!
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