ФОТО Впечатляющие лазерные представления в Пакруойской усадьбе

​В программе световое шоу и усадебные развлечения

"Мы пригласили лучших профессионалов своего дела, которым удалось создать сказку в прямом смысле этого слова. Гости фестиваля не просто верят в эту сказку - они переживают ее всеми возможными органами чувств. На нашем фестивале в этом году невозможное становится возможным, здесь каждый попадает в другой - параллельный рождественский мир", - не скрывает радости управляющий поместьем Гедрюс Климкявичюс.

По его словам, создать сказку, несомненно, помогает великолепная световая программа. Это не только уже характерные для Пакруойской усадьбы световые объекты, но и множество впечатляющих лазеров, освещающих каждый вечер небо над усадьбой и ее окрестностями, а также удивляющая всех проекция гигантских размеров, на которой персонажи сказки оживают и практически участвуют в празднике вместе с гостями.

Впечатляющий вид не только в усадьбе, но и в небе - лазеры видно даже за 20 км