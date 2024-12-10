Зимний фестиваль в Пакруойской усадьбе, который проводится уже седьмой год, не перестает удивлять. В этом году в центре внимания гостей не только увлекательное представление "Свадьба снеговиков" и впечатляющий рождественский городок, но и невиданное ранее световое шоу с лазерами и проекциями.
ФОТО ⟩ Впечатляющие лазерные представления в Пакруойской усадьбе
В программе световое шоу и усадебные развлечения
"Мы пригласили лучших профессионалов своего дела, которым удалось создать сказку в прямом смысле этого слова. Гости фестиваля не просто верят в эту сказку - они переживают ее всеми возможными органами чувств. На нашем фестивале в этом году невозможное становится возможным, здесь каждый попадает в другой - параллельный рождественский мир", - не скрывает радости управляющий поместьем Гедрюс Климкявичюс.
По его словам, создать сказку, несомненно, помогает великолепная световая программа. Это не только уже характерные для Пакруойской усадьбы световые объекты, но и множество впечатляющих лазеров, освещающих каждый вечер небо над усадьбой и ее окрестностями, а также удивляющая всех проекция гигантских размеров, на которой персонажи сказки оживают и практически участвуют в празднике вместе с гостями.
Впечатляющий вид не только в усадьбе, но и в небе - лазеры видно даже за 20 км
Одним из создателей светового шоу стал Дарюс Сакалас, литовский профессионал в создании лазерных перформансов, приехавший на фестиваль прямо из солнечной Флориды. Там литовец работает в ведущей лазерной компании LaserNet, занимается масштабными концертами и мероприятиями, в том числе одним из самых известных в мире лазерных световых шоу Anyma Laser Light Show. Благодаря его работе каждый вечер в усадьбе светятся десятки различных лазеров, лучи самых сильных из которых видны в небе на расстоянии до 20 километров.
Другой специалист, Лукас Мицейка, реализовавший несколько крупных международных визуальных проектов, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах, создал проекцию площадью более 600 квадратных метров, которая каждый вечер фестиваля освещает стены главного здания усадьбы.
Помимо световых шоу, гостей "Свадьбы снеговиков" ждут и другие развлечения: театральные представления в исполнении международной команды актеров на сцене длиной 70 м, встреча с Дедом Морозом, катание на верблюде, рождественская ярмарка и многое другое.
Зимний фестиваль в Пакруойской усадьбе продлится до 26 января, а в праздничный период с 20 декабря по 5 января будет ждать гостей каждый день.
Галерея: Лазерные представления в Пакруойской усадьбе
Подробнее о фестивале: www.pakrojasmuiza.lv
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