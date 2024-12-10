"Шансы на "Оскар" есть". Долин об успехе латвийского мультфильма "Поток"

По мнению Долина, международный успех латвийского анимационного фильма Straume режиссёра Гинтса Зилбалодиса связан с его уникальными качествами, а также высокой актуальностью.

"Это удивительный и очень своевременный мультфильм", - сказал Долин.

"Мы все переживаем сейчас конец света. Метафорически, наверное, но всё-таки переживаем, мы ощущаем его так. И это - Всемирный потоп, а что такое Всемирный потоп? Это прототип всех апокалипсисов. (...) Здесь древнейший страх конца света смыкается с очень современным - с экологической повесткой. Мир, в котором не осталось людей - на что он оказывается похож? Где природа победила человечество и уничтожила, видимо, его. То есть это очень серьёзные, можно сказать, научные вопросы, которые в виде такой детской, семейной прозрачной притчи решены. Как это может не быть симпатичным?" - считает кинокритик.

Напомним, Латвия официально номинировала Straume на "Оскар", и, по мнению Долина, шансы получить эту престижную награду у мультфильма есть.

"Я думаю, что не так уж низки шансы "Потока" на "Оскар". Если будет просто номинация - вероятность этого очень высока, - то это будет уже суперкруто! Потому что номинация на "Оскар" - это почти "Оскар", это одна пятая "Оскара". Набрать продюсеров и деньги на следующий мультфильм после такой номинации авторам будет примерно в сто раз проще, чем до", - сказал Долин.

Латвийский анимационный фильм "Поток" номинирован на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм". Вручение премии, которую часто называют предтечей "Оскара", состоится 6 января следующего года.

Ранее "Поток" получил премию Европейской киноакадемии в номинации "Лучший анимационный фильм".

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