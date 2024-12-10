Лаурис Дзелзитис: "Я уничтожен как артист в Латвии"

Как пишет La.lv со ссылкой на очевидцев, во время вечеринки Дзелзитис сначала был выведен из зала за агрессивное поведение, а затем ввязался в конфликт за пределами помещения - он якобы напал на актрису и драматурга Анце Муйжниеце, в дело вмешался актер и режиссер Эдгар Кауфелдс, в результате чего "завязалась серьезная драка".

Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, в Рижское восточное управление Рижского регионального управления Госполиции действительно поступило два заявления в связи с событиями на Spelmaņu nakts - за возможное причинение легких телесных повреждений и за мелкое хулиганство.

Производство по делу об административном правонарушении возбуждено в отношении конкретного лица, в процессе о возможном причинении легких телесных повреждений проходит один потерпевший.

Оба процесса об административных правонарушениях начаты в отношении Дзелзитиса.

Замешанная в скандале актриса Анце Муйжниеце рассказала Privāta Dzīve о случившемся так: "Это произошло возле театра, когда я собиралась уходить. Никаких подробных комментариев о причинах произошедшего я дать не смогу, потому что раньше между мной и Лаурисом не было никакого конфликта. Кажется, я оказалась не в том месте и не в то время, как и мой коллега, который сказал, чтобы меня оставили в покое".

Муйжниеце отметила, что написала заявление в полицию и обсудила ситуацию с Дзелзитисом. Актер извинился.

В свою очередь Дзелзитис поясняет, что решение покинуть театр "Дайлес" назревало несколько лет и было принято осознанно.

Причины прекращения сотрудничества с актером в самом театре "Дайлес" не озвучили.

Подробности читайте в номере журнала Kas Jauns от 10 декабря!

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