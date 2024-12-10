Актер Лаурис Дзелзитис, чье имя появилось в связи со скандалом на церемонии Spēlmaņu nakts, дал комментарий по поводу инцидента.
Лаурис Дзелзитис: "Я уничтожен как артист в Латвии"
Как сообщалось, в этом году церемония Spēlmaņu nakts завершилась крупным скандалом - у здания театра разгорелся конфликт, инициатором которого стал актер театра "Дайлес" Лаурис Дзелзитис. Сообщается, что к инциденту подключилась полиция, а после произошедшего имя Дзелзитиса больше не значится среди актеров театра "Дайлес".
Дзелзитис инцидент не комментировал, но рассказал журналу Kas Jauns: "Я не думаю, что мне следует что-то больше комментировать по этому поводу. Как однажды сказал Ремарк, объяснять - значит оправдываться. Что было, то было, но все зашло так далеко, что после этого случая я уничтожен как артист в Латвии.
Да, был эпизод, была ситуация, которая никому не понравилась, но цена, которую я заплатил за это... Я не знаю, сможет ли кто-нибудь это вообще понять!".
Он продолжает: "Зло уже победило, но если даже сейчас, неделю за неделей, меня будут продолжать мочить, уничтожать... Тогда было бы проще, если бы общество меня сразу линчевало, публично повесило. И все были бы довольны. Нет-нет, я ничего комментировать не буду!".
Как пишет La.lv со ссылкой на очевидцев, во время вечеринки Дзелзитис сначала был выведен из зала за агрессивное поведение, а затем ввязался в конфликт за пределами помещения - он якобы напал на актрису и драматурга Анце Муйжниеце, в дело вмешался актер и режиссер Эдгар Кауфелдс, в результате чего "завязалась серьезная драка".
Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, в Рижское восточное управление Рижского регионального управления Госполиции действительно поступило два заявления в связи с событиями на Spelmaņu nakts - за возможное причинение легких телесных повреждений и за мелкое хулиганство.
Производство по делу об административном правонарушении возбуждено в отношении конкретного лица, в процессе о возможном причинении легких телесных повреждений проходит один потерпевший.
Оба процесса об административных правонарушениях начаты в отношении Дзелзитиса.
Замешанная в скандале актриса Анце Муйжниеце рассказала Privāta Dzīve о случившемся так: "Это произошло возле театра, когда я собиралась уходить. Никаких подробных комментариев о причинах произошедшего я дать не смогу, потому что раньше между мной и Лаурисом не было никакого конфликта. Кажется, я оказалась не в том месте и не в то время, как и мой коллега, который сказал, чтобы меня оставили в покое".
Муйжниеце отметила, что написала заявление в полицию и обсудила ситуацию с Дзелзитисом. Актер извинился.
В свою очередь Дзелзитис поясняет, что решение покинуть театр "Дайлес" назревало несколько лет и было принято осознанно.
Причины прекращения сотрудничества с актером в самом театре "Дайлес" не озвучили.
Подробности читайте в номере журнала Kas Jauns от 10 декабря!
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