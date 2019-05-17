Десятки стеллажей с одеждой: Киркоров показал свой гардероб

Российский исполнитель Филипп Киркоров впервые за 25 лет пригласил в свой дом журналистов и показал невероятный гардероб. Это произошло во время съемок YouTube-шоу "Осторожно, Собчак".
Король российской эстрады подробно показал Ксении Собчак свою уникальную коллекцию одежды, брендовой обуви и всевозможных аксессуаров.
Филипп Киркоров признался, что он шопоголик. Одежда "выжила" певца из всех квартир в Москве.
"Я - шопоголик!... Уговариваю себя, что это профессия, что не можешь появиться два раза в одном и том же. Но тут не хватит и десяти жизней, чтобы появиться в разном, даже меняя одежду пять раз в день", - подчеркнул исполнитель.
Ведущая отметила, что на вешалках у Филиппа висят только брендовые вещи: Prada, Libertine и многие другие.
"Что ты думаешь, это рижский рынок?", - возмутился король.
Весь гардероб внесен в компьютер. У артиста есть специально обученный человек - Арсен, который ему подбирает и составляет образы на мероприятие из всего, что есть в гардеробе.
"В прошлом году он меня уговорил примерить новый образ - "Gucci с тапками". Но никто не понял!", - вспоминает артист.
Киркоров не экономит на одежде. К примеру, одна рубашка в гардеробе артиста стоит 2 500 евро. Ксения Собчак вспомнила, что эта сумма — одна сотая часть гонорара певца с одного выступления.
В гардеробе также присутствовали пиджаки от Dolce & Gabbana за 20 000 и 50 000 долларов. Филипп в очередной раз доказал свое великодушие, Ксении понравилась футболка с Микки Маусом, и певец ей ее подарил.
Артист рассказал, что он очень тщательно выбирает теперь, что покупать и в чем выходить на сцену. К примеру, он давно стал договариваться с Николаем Басковым.
Во время своих шопингов певцы пересылают друг другу фотографии, чтобы не купить что-то одинаковое.
Но на последнем мероприятии вышел конфуз. Исполнители оба были ведущими и пришли в одинаковых костюмах от Dolce & Gabbana. Но звезды не растерялись и преподнесли это как специально "подготовленную фишку".
Но Киркоров отметил, что теперь Стас Михайлов покупает одежду там же, где и он. Часто их "луки" совпадают. Певец подчеркнул. что теперь придет переговорить об этом с Михайловым.