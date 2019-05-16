"Я тоже, может быть, пропагандирую": Киркоров высказался о гей-культуре в России и на "Евровидении"

Разговор Ксении и Филиппа начался с закона, который принял принц Брунея об однополых браках, за которые теперь следует смертная казнь.

"Это чудовищно, каменный век", - сказал артист.

Он также рассказал, что актер Джордж Клуни развернул кампанию, где призвал бойкотировать все отели, которые принадлежат принцу Брунея.

В свою очередь, Собчак обсудила с Киркоровым "неуместную шутку Виктора Дробыша", в которой он поддерживал этот закон. Филипп подчеркнул, что это было не очень дальновидно, ведь Дробыш продюсирует девушку, которая как раз выступает на Евровидении (от Беларуси).

Журналистка подчеркнула, что подобное "гомофобное настроение" у всей страны. Артист ей возразил на это.

"Ну не пугай! Меня же будут смотреть и за рубежом.

В интервью эта тема всегда затрагивается, особенно на "Евровидении". Главная тема каждый раз - "Как у вас относятся к гей-культуре?".

И когда мы начинаем усугублять эти рассказы о том, как у нас их не любят, как это гонимо, то мы настраиваем против себя страны, которые потом не голосуют за Россию на "Евровидении", потому что боятся, если они приедут сюда, то их побьют палками, как в Брунее", - считает певец.

Филипп Киркоров подчеркнул, что хотел бы, чтобы "Евровидение" приехало в Россию и люди бы тогда увидели, что страна относится дружелюбно к представителям сексуальных меньшинств.

"Я за то, чтобы "Евровидение" приехало сюда, как уже однажды было, и люди увидели, что здесь абсолютно гей-френдли страна и никто никого не бьет, не убивает", - сказал он.

Киркоров объяснил, что не надо бегать с транспарантом, чтобы показать свое отношение к ЛГБТ-сообществу.

"Я тоже, может быть, пропагандирую гей-культуру на сцене, потому что надеваю на себя перья, стразы, в жизни-то я так не очень одеваюсь.

Но сцена и заложенное во мне цирковое детство дали этот выход на сцену, и мне потрясающе классно изображать другую жизнь на сцене и купаться в этом!", - пояснил он.

Напомним, от России в этом году на конкурсе "Евровидение" выступает Сергей Лазарев. Он исполнит песню Scream, которую написали Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.