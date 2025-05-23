G7 не позволит России извлечь выгоду из восстановления Украины

Россия и другие государства, поддерживающие ее военную агрессию, не смогут получить финансовую выгоду от масштабных восстановительных работ в Украине - об этом заявили министры финансов стран "Большой семерки" (G7).
"Мы согласились работать совместно с Украиной, чтобы убедиться, что ни одно государство или организация, или же организации из тех государств, которые финансировали и обеспечивали российскую военную машину, не смогут получать прибыль от восстановления Украины", - говорится в сообщении.
В то же время в документе подчеркивается, что мобилизация частного сектора будет иметь решающее значение для восстановления Украины.
"Мы коллективно обязуемся с помощью двусторонних и многосторонних инициатив укреплять уверенность инвесторов", - отмечается в коммюнике встречи министров финансов G7.
Одной из таких инициатив может стать стремление как можно скорее отменить общий запрет для международных компаний на предоставление страховых услуг в Украине.
"Мы продолжим координировать поддержку и способствовать раннему восстановлению и восстановлению Украины, в частности во время Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10-11 июля в Риме", - указано в документе.
По оценкам Всемирного банка, на восстановление Украины после войны потребуется не менее 500 миллиардов долларов США (около 442 миллиардов евро).
Заседание министров финансов G7, в котором также принял участие министр финансов Украины Сергей Марченко, завершилось в четверг, 22 мая, в Канаде.
В группу G7 входят Великобритания, США, Канада, Япония, Франция, Германия и Италия.
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