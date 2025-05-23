G7 не позволит России извлечь выгоду из восстановления Украины

"Мы согласились работать совместно с Украиной, чтобы убедиться, что ни одно государство или организация, или же организации из тех государств, которые финансировали и обеспечивали российскую военную машину, не смогут получать прибыль от восстановления Украины", - говорится в сообщении.

В то же время в документе подчеркивается, что мобилизация частного сектора будет иметь решающее значение для восстановления Украины.

"Мы коллективно обязуемся с помощью двусторонних и многосторонних инициатив укреплять уверенность инвесторов", - отмечается в коммюнике встречи министров финансов G7.

Одной из таких инициатив может стать стремление как можно скорее отменить общий запрет для международных компаний на предоставление страховых услуг в Украине.

"Мы продолжим координировать поддержку и способствовать раннему восстановлению и восстановлению Украины, в частности во время Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10-11 июля в Риме", - указано в документе.

По оценкам Всемирного банка, на восстановление Украины после войны потребуется не менее 500 миллиардов долларов США (около 442 миллиардов евро).

Заседание министров финансов G7, в котором также принял участие министр финансов Украины Сергей Марченко, завершилось в четверг, 22 мая, в Канаде.

В группу G7 входят Великобритания, США, Канада, Япония, Франция, Германия и Италия.