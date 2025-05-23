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Пт, 23.05.2025
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Sergejs Tihomirovs
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В пятницу воздух в Латвии местами прогреется до +16 градусов

Весна в Латвии

В пятницу, 23 мая, в первой половине дня в центральной и восточной части Латвии еще будет идти дождь, однако во второй половине дня и вечером небольшой дождь возможен лишь местами на востоке страны.

Самая ясная погода ожидается в Курземе. Прогнозируется слабый западный ветер, в Курземе - умеренный юго-западный.

Днем температура воздуха составит +9..+14 градусов, в центральной части страны - до +16 градусов.

В Риге в утренние часы прогнозируется дождь, во второй половине дня осадки прекратятся, небо начнет проясняться. Будет дуть слабый юго-западный ветер, температура воздуха поднимется до +15..+16 градусов.

Над территорией Латвии в настоящее время проходит атмосферный фронт. Во второй половине дня погодные условия начнет определять зона повышенного давления. Утром атмосферное давление составляло 1006–1007 гектопаскалей на уровне моря.

Галерея: Весна в Латвии

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